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Posted 30 ноября, 11:46

Published 30 ноября, 11:46

Modified 30 ноября, 11:53

Updated 30 ноября, 11:53

Юный белгородец Роман Скробот поборолся за победу в финале шоу «Голос. Дети»

Немного не хватило: белгородец Роман Скробот выступил в финале шоу «Голос. Дети»

30 ноября 2024, 11:46
Фото: Сообщество "Голос.Дети" во "ВКонтакте".

Юный белгородец Роман Скробот поборолся за победу в финале шоу «Голос. Дети»

Финальный выпуск шоу 11 сезона показали 29 ноября. Белгородец Роман Скробот набрал 33,3% голосов зрителей.

Последний выпуск сезона состоял из двух этапов. В первом финалистов было девять. Каждая из троек выступила с песнями, после чего зрители могли проголосовать за своих фаворитов. Тот участник команды, который набрал наибольшее количество голосов, вышел в суперфинал.

Второй этап собрал тройку финалистов, и каждый из них исполнил ещё одну песню. В этот раз зрители голосовали за того, кто станет абсолютным победителем сезона.

Первыми выступили финалисты команды Юлианны Карауловой. Первым на сцену вышел восьмилетний Роман Скробот из Белгорода с песней «Полёт на дельтаплане» Валерия Леонтьева.

Видео: Первый канал.

По итогам первого раунда голосования в суперфинал прошла Арина Точилова. Разрыв голосов между Романом и Ариной оказался минимальным. Роман набрал 33,3% голосов, а Арина — 35,4%. Третья участница команды, Эвелина Радбиль, набрала 31,3% голосов телезрителей.

Что касается победителя 11 сезона шоу, им стал Василий Иголкин.

Перед выступлением журналисты Бел.Ру пообщались с Романов. Подробности — по ссылке.

Победит или нет? Белгородец Роман Скробот выступит в финале шоу «Голос. Дети»
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