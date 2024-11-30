Немного не хватило: белгородец Роман Скробот выступил в финале шоу «Голос. Дети»

Последний выпуск сезона состоял из двух этапов. В первом финалистов было девять. Каждая из троек выступила с песнями, после чего зрители могли проголосовать за своих фаворитов. Тот участник команды, который набрал наибольшее количество голосов, вышел в суперфинал.