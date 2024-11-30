Немного не хватило: белгородец Роман Скробот выступил в финале шоу «Голос. Дети»

Posted 30 ноября, 11:46
Published 30 ноября, 11:46
Modified 30 ноября, 11:53
Updated 30 ноября, 11:53
Последний выпуск сезона состоял из двух этапов. В первом финалистов было девять. Каждая из троек выступила с песнями, после чего зрители могли проголосовать за своих фаворитов. Тот участник команды, который набрал наибольшее количество голосов, вышел в суперфинал.
Второй этап собрал тройку финалистов, и каждый из них исполнил ещё одну песню. В этот раз зрители голосовали за того, кто станет абсолютным победителем сезона.
Первыми выступили финалисты команды Юлианны Карауловой. Первым на сцену вышел восьмилетний Роман Скробот из Белгорода с песней «Полёт на дельтаплане» Валерия Леонтьева.
По итогам первого раунда голосования в суперфинал прошла Арина Точилова. Разрыв голосов между Романом и Ариной оказался минимальным. Роман набрал 33,3% голосов, а Арина — 35,4%. Третья участница команды, Эвелина Радбиль, набрала 31,3% голосов телезрителей.
Что касается победителя 11 сезона шоу, им стал Василий Иголкин.
Перед выступлением журналисты Бел.Ру пообщались с Романов. Подробности — по ссылке.