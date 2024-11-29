Белгородский хоспис для детей претендует на премию от благотворительного фонда «Вера»

Posted 29 ноября, 12:20
Published 29 ноября, 12:20
Modified 29 ноября, 12:20
Updated 29 ноября, 12:20
Премия «Попутчики» — это первая в России профессиональная награда, которая отмечает достижения в области паллиативной помощи. Этот вид медицинской помощи направлен на улучшение качества жизни людей, страдающих от неизлечимых заболеваний, и их близких.
Премию организует благотворительный фонд «Вера», который активно поддерживает хосписы по всей стране.
Среди претендентов на награду — автономная некоммерческая организация из села Короткое Белгородской области — Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город». Этот центр был открыт четыре года назад по инициативе «Святого Белогорья против детского рака».
Лауреатов премии объявят 9 декабря 2024 года на торжественной церемонии в Российском Академическом Молодёжном Театре. Общий призовой фонд составит 4 200 000 рублей.
Недавно белгородский губернатор сообщил о «грандиозной» потребности в хосписах для взрослых. По словам Вячеслава Гладкова, такие учреждения должны быть доступны в каждом муниципальном образовании.