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Posted 29 ноября, 12:20

Published 29 ноября, 12:20

Modified 29 ноября, 12:20

Updated 29 ноября, 12:20

Белгородский хоспис «Изумрудный город» может получить премию

Белгородский хоспис для детей претендует на премию от благотворительного фонда «Вера»

29 ноября 2024, 12:20
Фото: 1MI.

Белгородский хоспис «Изумрудный город» может получить премию

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Новости Белгорода
Белгородский центр паллиативной медицинской помощи стал одним из претендентов на получение престижной профессиональной награды в области паллиативной помощи — премии «Попутчики». Его выдвинули в номинации «Опора в пути, помощь детям». В случае победы организация сможет получить денежный приз.

Премия «Попутчики» — это первая в России профессиональная награда, которая отмечает достижения в области паллиативной помощи. Этот вид медицинской помощи направлен на улучшение качества жизни людей, страдающих от неизлечимых заболеваний, и их близких.

Премию организует благотворительный фонд «Вера», который активно поддерживает хосписы по всей стране.

Среди претендентов на награду — автономная некоммерческая организация из села Короткое Белгородской области — Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город». Этот центр был открыт четыре года назад по инициативе «Святого Белогорья против детского рака».

Лауреатов премии объявят 9 декабря 2024 года на торжественной церемонии в Российском Академическом Молодёжном Театре. Общий призовой фонд составит 4 200 000 рублей.

Недавно белгородский губернатор сообщил о «грандиозной» потребности в хосписах для взрослых. По словам Вячеслава Гладкова, такие учреждения должны быть доступны в каждом муниципальном образовании.

Потребность грандиозная: в Белгородской области будут строить хосписы для взрослых?
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