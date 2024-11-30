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Posted 30 ноября, 16:00

Published 30 ноября, 16:00

Modified 30 ноября, 16:00

Updated 30 ноября, 16:00

Кандидаты в мэры и выступление юного белгородца на шоу «Голос. Дети»: итоги субботы

Кандидаты в мэры и выступление юного белгородца на шоу «Голос. Дети»: итоги субботы

30 ноября 2024, 16:00
Сюжет
Выборы
В последний день осени, 30 ноября, белгородцы обсуждали кандидатов на должность мэра, выступление Романа Скробота на шоу «Голос. Дети» и атаку ВСУ.

Пять на одно место

В столице региона завершился приём заявок на участие в выборах главы города. В последний день регистрации документы подали пять кандидатов. Первым заявителем на участие в выборах стал действующий мэр Валентин Демидов. Вторым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Гусев. Третий кандидат в списке — Сергей Веселов. Четвёртым стал Максим Малютин. Пятым кандидатом, чьи документы были приняты в конце рабочего дня, оказался Максим Алтухов.

Следующим этапом станет проверка конкурсной комиссией поданных документов. После этого кандидаты представят свои программы развития Белгорода и планы по организации работы администрации.

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«Полёт на дельтаплане»

В последнем эпизоде 11 сезона шоу «Голос. Дети», который показали 29 ноября, белгородец Роман Скробот получил поддержку 33,3% зрителей. Финал сезона состоял из двух этапов, где финалисты команды Юлианны Карауловой выступали первыми. Восьмилетний Роман Скробот вышел на сцену и исполнил песню «Полёт на дельтаплане» Валерия Леонтьева. По результатам первого раунда голосования в суперфинал прошла Арина Точилова, при этом разница в голосах между Романом и Ариной оказалась минимальной. Роман получил 33,3% голосов, в то время как у Арины было 35,4%. Третья участница команды, Эвелина Радбиль, набрала 31,3% голосов телезрителей.

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Очередная атака

30 ноября FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района, в результате чего пострадали два человека. Бригады скорой помощи направили их в городскую больницу №2 Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вячеслав Гладков сообщил, что автомобиль повреждён осколками. В настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента, оперативные службы продолжают работу на месте.

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