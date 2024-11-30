Кандидаты в мэры и выступление юного белгородца на шоу «Голос. Дети»: итоги субботы

В последнем эпизоде 11 сезона шоу «Голос. Дети», который показали 29 ноября, белгородец Роман Скробот получил поддержку 33,3% зрителей. Финал сезона состоял из двух этапов, где финалисты команды Юлианны Карауловой выступали первыми. Восьмилетний Роман Скробот вышел на сцену и исполнил песню «Полёт на дельтаплане» Валерия Леонтьева. По результатам первого раунда голосования в суперфинал прошла Арина Точилова, при этом разница в голосах между Романом и Ариной оказалась минимальной. Роман получил 33,3% голосов, в то время как у Арины было 35,4%. Третья участница команды, Эвелина Радбиль, набрала 31,3% голосов телезрителей.