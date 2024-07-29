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Родитель с ребёнком

80 белгородцев прошли подготовку в Школе приёмных родителей

29 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
Родитель с ребёнком
За полгода в Белгородской области нашлось 80 жителей, захотевших взять приёмного ребёнка в семью. Для этого они прошли специальную подготовку в Школе приёмных родителей. Об этапах обучения рассказали в региональном министерстве соцзащиты.

За шесть месяцев 2024 года 80 жителей региона прошли обучение в Школе приёмных родителей. Эти школы предназначены для тех, кто хочет принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родных мамы и папы.

Будущих приёмных родителей знакомят с различными вопросами воспитания приёмных детей. Это юридические, медицинские, психологические, социальные и бытовые аспекты. По итогам обучения проводится экзамен, после успешной сдачи которого выдаётся свидетельство государственного образца.

Для получения информации об обучении в школе приёмных родителей необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства.

Напомним, что за воспитание приёмных детей белгородцам начисляют выплаты. В регионе в начале 2024 года единовременную выплату получили 67 таких семей. Её базовый размер составляет 24 604 рубля.

В Белгородской области 67 семей дополнительно получили по 24 тысячи рублей
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Соцзащита#Белгород#Приёмные родители#Попечительство
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