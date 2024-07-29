80 белгородцев прошли подготовку в Школе приёмных родителей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
За шесть месяцев 2024 года 80 жителей региона прошли обучение в Школе приёмных родителей. Эти школы предназначены для тех, кто хочет принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родных мамы и папы.
Будущих приёмных родителей знакомят с различными вопросами воспитания приёмных детей. Это юридические, медицинские, психологические, социальные и бытовые аспекты. По итогам обучения проводится экзамен, после успешной сдачи которого выдаётся свидетельство государственного образца.
Для получения информации об обучении в школе приёмных родителей необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства.
Напомним, что за воспитание приёмных детей белгородцам начисляют выплаты. В регионе в начале 2024 года единовременную выплату получили 67 таких семей. Её базовый размер составляет 24 604 рубля.