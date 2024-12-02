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Posted 2 декабря, 08:44

Published 2 декабря, 08:44

Modified 2 декабря, 08:45

Updated 2 декабря, 08:45

Владимир Слатинов

«Ему не позавидуешь»: политолог Слатинов — о новом мэре Белгорода

2 декабря 2024, 08:44
Фото: Telegram-канал Владимира Слатинова. Владимир Слатинов

Политолог Слатинов оценил кандидатов на пост мэра Белгорода

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Новости Белгорода
Пять человек претендуют на пост мэра Белгорода. Политолог Владимир Слатинов рассказал, кого он видит среди фаворитов, о типах участников, а также поделился мыслями о руководстве.

Первое, что заметил политолог, это привычку подавать документы «под самый занавес». Имеется в виду, что все кандидаты, в том числе фаворит, которого Владимир Слатинов хоть и не называет, но можно предположить, что речь идёт о Валентине Демидове, подали свои заявки в последний день.

Из-за этого, в отличие от Липецка и Воронежа, где в этом году тоже сменились мэры, нет интриги с лидером гонки, скорее наоборот. В Белгороде вообще система определения мэра отличается от остального Черноземья.

«Сильнее ощущение, что документы готовили и собирали „в одном месте“. Утверждать это, конечно, нельзя, но от ощущений и догадок трудно избавиться», — считает Слатинов.

Во-вторых, политики и общественники не воспользовались ситуацией в городе, чтобы напомнить о себе, но правила внешней конкуренции всё-таки соблюли — на пост выдвинулись пять кандидатов, с их перечнем можно ознакомиться здесь. В Воронеже их было 15.

Помимо фаворита, считает Слатинов, есть ещё два «технических» и два «политических» участника. Партийная принадлежность вторых при этом отражает, «насколько белгородское региональное руководство ощущает современную конъюнктуру».

«Как известно, главные политменеджеры страны ныне озабочены низвержением КПРФ с пьедестала „второй партии“ и водружением туда либерал-демократов. На достижение цели работают маститые социологи, региональные внутриполы, десятки статусных политаналитиков, прожужжавших уши на тему „заката КПРФ“. И, надо же, среди кандидатов в мэры Белгорода совершенно случайно обнаруживаются представители спойлерских „Коммунистов России“ и ЛДПР. Впрочем, это не единственный пример тонкого политического чутья руководства территории», — написал он в своём Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что управление Белгородом в нынешних условиях — задача сложная, ведь приходится уделять внимание не только развитию, но и военно-политическим, антикризисным вопросам. Будущему мэру, по его мнению, «не позавидуешь».

Успели: у Демидова появились конкуренты в борьбе за пост мэра Белгорода
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