«Ему не позавидуешь»: политолог Слатинов — о новом мэре Белгорода

Первое, что заметил политолог, это привычку подавать документы «под самый занавес». Имеется в виду, что все кандидаты, в том числе фаворит, которого Владимир Слатинов хоть и не называет, но можно предположить, что речь идёт о Валентине Демидове, подали свои заявки в последний день.