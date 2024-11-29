Единственный кандидат в мэры Белгорода и ошибка на 10 млн рублей: итоги дня

Валентин Демидов сообщил, что подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Белгорода. Судя по всему, он стал единственным кандидатом, так как о других на момент подготовки материала не сообщалось. При этом сегодняшний день, 29 ноября, стал последним, когда это можно было сделать.