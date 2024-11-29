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Posted 29 ноября, 15:30

Published 29 ноября, 15:30

Modified 29 ноября, 15:30

Updated 29 ноября, 15:30

Единственный кандидат в мэры Белгорода и ошибка на 10 млн рублей: итоги дня

Единственный кандидат в мэры Белгорода и ошибка на 10 млн рублей: итоги дня

29 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня, 29 ноября, жители региона обсуждали единственного кандидата в мэры Белгорода, новую историю с увольнением директора школы, а также тероборонщиков, которые по ошибке сбили российский БПЛА за 10 млн рублей. Итоги дня читайте в материале Бел.Ру.

Новый мэр уже известен?

Валентин Демидов сообщил, что подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Белгорода. Судя по всему, он стал единственным кандидатом, так как о других на момент подготовки материала не сообщалось. При этом сегодняшний день, 29 ноября, стал последним, когда это можно было сделать.

Демидов подготовил программу развития города, которую представит комиссии 11 декабря.

Победитель уже ясен? Новым мэром Белгорода пока хочет стать только Демидов
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История с увольнением директоров повторяется?

Родители учеников «Прогимназии № 51» просят восстановить в должности учителя и бывшего директора Людмилу Бойченко, уволенную якобы без объяснения причин. Мэр Валентин Демидов утверждает, что увольнение произошло «по обоюдному согласию» с директрисой: ей предложили другую руководящую должность.

В то же время в управлении образования заявили, что уволили педагога из-за окончания действия трудового контракта. Почему договор не смогли продлить, не объяснили.

Эта ситуация напомнила историю о массовом увольнении директоров, которая произошла этим летом. Прокуратура пыталась отстоять права педагогов, но восстановить директоров в должности через суд не получилось.

После этой истории свой пост покинул глава управления образования Белгорода Михаил Шейченко.

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Тероборона по ошибке сбила российский БПЛА?

Накануне в соцсетях специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева опубликовала видеозапись с работой белгородских бойцов территориальной самообороны. На кадрах видно, как бойцы в селе Ясные Зори стреляют по дрону, который после нескольких попаданий выбрасывает оранжевый парашют и приземляется.

Когда выяснилось, что БПЛА принадлежал российской стороне, журналистка Ольга Курлаева удалила свой пост, но видеозапись к тому времени уже распространилась по интернету.

Некоторые Telegram-каналы пошутили, что теперь тероборона должна группировке «Север» один разведывательный БПЛА стоимостью более 10 миллионов рублей. Они также отметили, что «горе-стрелков» наказали и вскоре научат различать свои дроны от вражеских.

Курлаева признала, что дрон принадлежал ВС РФ, но отметила, что никто не предупреждал о его движении. Военных же возмутила такая реакция журналистки: они отметили, что она не смогла в полной мере ощутить последствия случившегося.

Белгородские тероборонщики по ошибке сбили российский БПЛА за 10 млн рублей?
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