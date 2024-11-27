Почему мэр Белгорода Демидов — «контрактный»? Разъясняет политолог

Posted 27 ноября, 09:08
Published 27 ноября, 09:08
Modified 27 ноября, 09:11
Updated 27 ноября, 09:11
На конец прошлой недели документы на конкурс не подал ни один кандидат, даже анонсировавший своё участие ещё 1 ноября действующий градоначальник Валентин Демидов.
Институт сити-менджера в России появился в 2003 году, когда от прямых выборов мэра решили отказаться. Но при этом формально главный человек в Белгороде не мэр, а председатель горсовета. В 2015 году появилась возможность назначать после конкурса градоначальника, который объединял бы эти статусы, но в Белгородской области к этому прибегать не стали. Редакция Бел.Ру попросила политолога Владимира Слатинова сравнить должности сити-менеджеров в столицах Чернозьям и оценить их значимость.
Как рассказал политолог, институт сити-менеджера — главы администрации муниципалитета, нанятого депутатами на основе контракта, довольно широко используется в зарубежных странах. У нас в России его введение было вызвано желанием уйти от модели прямых выборов мэров населением и передать управление муниципалитетами, областными центрами, в руки профессиональных руководителей. Кандидатуры которых, по факту, депутатам предлагает губернатор. В Черноземье на эту модель, кроме Белгорода, довольно быстро перешли Курск и Тамбов. Сити-менеджер руководит исполнительной властью города, но не является его высшим должностным лицом, эти функции выполняет руководитель представительного собрания.
В 2015 году в федеральный закон добавили возможность депутатам избирать после конкурсной процедуры «сильного мэра», соединяющего статусы главы города и городской администрации.
«Эта модель сегодня действует в Воронеже, Курске и Липецке. Почему в своё время Евгений Савченко, а потом Вячеслав Гладков не перевели Белгород на эту модель — для меня загадка. Возможно, просто не хотели менять вполне работающую модель с сити-менеджером. Её сегодня сохраняют примерно двадцать областных центров по стране. Не исключаю, что губернаторы не хотят слишком большого усиления руководителей областных центров, так как „контрактный“ статус делает их более зависимыми от главы региона и, отчасти, депутатов городского представительного собрания», — заявил Слатинов.
В Черноземье «контрактных» глав администраций областных центров два — белгородский Валентин Демидов и тамбовский Максим Косенков. Как считает политолог, судя по заявлению Демидова о желании вновь подать документы на конкурс, губернатор, в целом, доволен своим протеже, несмотря на регулярно звучащие претензии по отдельным вопросам.
«Когда глава региона — сам бывший мэр, руководителю города работать сложно, областной центр у губернатора всегда „на ладони“, и это увеличивает количество претензий. Но у Гладкова сегодня огромное количество забот, связанных с последствиями СВО, к тому же Демидов, с которым они пересекались на предыдущих карьерных траекториях, похоже, пользуется доверием регионального начальника. Что увеличивает шансы на заключение с ним нового контракта».