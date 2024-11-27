Почему мэр Белгорода Демидов — «контрактный»? Разъясняет политолог

Институт сити-менджера в России появился в 2003 году, когда от прямых выборов мэра решили отказаться. Но при этом формально главный человек в Белгороде не мэр, а председатель горсовета. В 2015 году появилась возможность назначать после конкурса градоначальника, который объединял бы эти статусы, но в Белгородской области к этому прибегать не стали. Редакция Бел.Ру попросила политолога Владимира Слатинова сравнить должности сити-менеджеров в столицах Чернозьям и оценить их значимость.