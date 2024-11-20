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Posted 20 ноября, 08:58

Published 20 ноября, 08:58

Modified 20 ноября, 09:00

Updated 20 ноября, 09:00

Расстрельная должность: каким должен быть мэр Белгорода и справляется ли Демидов?

Расстрельная должность: каким должен быть мэр Белгорода и справляется ли Демидов?

20 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
Депутаты Белгородского городского совета объявили конкурс на должность мэра. У нынешнего главы закончится контракт в январе 2025 года. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами, которые рассказали о роли мэра Белгорода в нынешних условиях и о задачах, которые перед ним стоят сегодня.

Конкурс

Действующий мэр Валентин Демидов покинет свой пост по истечении срока полномочий. Его назначили главой городской администрации 17 января 2023 года. Решение приняли депутаты предыдущего состава городского совета — шестого созыва. Однако в сентябре 2023 года городской совет распустили, прошли выборы в седьмой созыв. В результате Демидов получил контракт только на два года. Глава города назначается на пять лет, так же, как и депутаты городского совета получают свои мандаты.

Таким образом, контракт Демидова истекает 17 января 2025 года. Если комиссия и депутаты поддержат действующего мэра, он продолжит руководить Белгородом до завершения работы этого состава городского совета.

Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами, которые рассказали о роли мэра Белгорода в нынешних условиях и о задачах, которые перед ним стоят. Также они оценили работу нынешнего градоначальника на своём посту.

Избранник народа?

Как отметил заведующий кафедрой социологии и управления БГТУ им. Шухова Михаил Игнатов, любой мэр, любого города свободен ровно настолько, насколько ему позволяют бюджет города и закон. В нашем случае — Российской Федерации.

Мэр — это не феодал, временно избранный на правление, а избранник народа. Даже с учётом того, что его избирает городской совет. Всё-таки совет наполняют народные посланники — депутаты.
Михаил Игнатов

Эксперт отметил, что роль мэра города Белгорода — отвечать за грамотное исполнение бюджета города.

Если говорить просто, то чтобы все предполагаемые блага цивилизации в Белгороде работали исправно — от канализации до социального блока. А учитывая то, что наш город проходит через череду непростых испытаний, то ключевыми задачами мэра, на мой взгляд, являются сохранение работоспособности всех ключевых объектов инфраструктуры и обеспечение безопасности горожан. Поэтому наш сити-менеджер, конечно, должен быть человеком смелым, уверенным, умеющим быстро принимать решения в критических ситуациях.
Михаил Игнатов

Владеть всей информацией

По мнению кандидата социологических наук, доцента Евгения Реутова, мэр областного центра в любых условиях — это человек и должностное лицо, которое тащит на себе всё городское хозяйство с его немалыми проблемами и ещё в придачу отвечает за развитие и имидж областной столицы. При этом он вдобавок абсорбирует значительную часть недовольства граждан проблемами ЖКХ (например, сбора и вывоза ТКО, как в настоящее время), общественного транспорта и дорожной инфраструктуры.

В нынешних же условиях стандартный круг проблем городского управления дополняется необходимостью оперативного реагирования на многочисленные угрозы в двух его аспектах. Первый — это восстановление разрушенной и повреждённой инфраструктуры и работа с физически и материально пострадавшими людьми. Второй — не такой очевидный, но не менее значимый — формирование и поддержание работоспособной системы превенции рисков и снижения их разрушительного потенциала.
Евгений Реутов

То есть, как добавил спикер, речь о том, что нужно создавать резервные схемы электро-, водоснабжения, мобильный резерв ремонтников, оперативный резерв материалов, необходимых для восстановления и ремонта инфраструктуры и так далее.

Кроме того, по словам Евгения Реутова, в Белгороде в настоящее время реализуется ряд важных с точки зрения инвестиционной и туристической привлекательности города проектов (реконструкция Центрального парка, набережная «Берега», Белый квартал), и они также требуют постоянного внимания, тем более — часть из них заявлялась как проекты губернатора области.

Эксперт добавил, что нужно принимать во внимание текущую жизнь города, что проекты развития реализуются в условиях бюджетных ограничений, роста расходов, снижения инвестиционной привлекательности, дефиците трудовых ресурсов. В задачи мэра входит и коммуникация с жителями, личное присутствие при различных экстраординарных ситуациях.

Естественно, в диалоге с губернатором мэру необходимо владеть всей полнотой информации о ситуации в городе, причём, о реальной, а не представленной в различных отчётах. Так что не только ситуация в городе характеризуется многочисленными рисками, но и исполнение обязанностей мэра — также.
Евгений Реутов

Расстрельная должность или почему нет других кандидатур?

На сегодняшний день известно, что только действующий мэр города Валентин Демидов выдвинул свою кандидатуру на пост градоначальника. Почему нет других?

Как продолжил Михаил Игнатов, одно дело — управлять Белгородом в мирное время, а другое — в эпоху вызовов и перемен.

Мэр Белгорода — это в буквальном и переносном смысле, как раньше любили говорить, расстрельная должность. Сейчас нет времени для пустого популизма, сейчас тройной спрос с человека, занимающего должность мэра города Белгорода. Думаю, что именно эти обстоятельства и сдерживают желающих, охлаждают пыл.
Михаил Игнатов

Стоически переносит вызовы

Мы также попросили Михаила Игнатов оценить два года работы Демидова на посту. Эксперт отметил, что в учебниках по управлению персоналом указана простая закономерность — человеку нужно от полугода до полутора лет для адаптации на новом месте работы. А в случае с такими высокими должностями, требующим огромных усилий, как мэр Белгорода, и того больше.

Единственное, что объективно можно оценить сейчас, — это то, что Валентин Валентинович стоически переносит всю ту массу непростых вызовов, которые ему выпали. А полноценно работу любого мэра можно будет оценивать только лет так через десять. Мне посчастливилось в частном разговоре с нашим прославленным бывшим мэром Георгием Георгиевичем Голиковым услышать это простое житейское наблюдение.
Михаил Игнатов
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