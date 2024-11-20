Расстрельная должность: каким должен быть мэр Белгорода и справляется ли Демидов?

По мнению кандидата социологических наук, доцента Евгения Реутова, мэр областного центра в любых условиях — это человек и должностное лицо, которое тащит на себе всё городское хозяйство с его немалыми проблемами и ещё в придачу отвечает за развитие и имидж областной столицы. При этом он вдобавок абсорбирует значительную часть недовольства граждан проблемами ЖКХ (например, сбора и вывоза ТКО, как в настоящее время), общественного транспорта и дорожной инфраструктуры.