Расстрельная должность: каким должен быть мэр Белгорода и справляется ли Демидов?

Posted 20 ноября, 08:58
Published 20 ноября, 08:58
Modified 20 ноября, 09:00
Updated 20 ноября, 09:00
Действующий мэр Валентин Демидов покинет свой пост по истечении срока полномочий. Его назначили главой городской администрации 17 января 2023 года. Решение приняли депутаты предыдущего состава городского совета — шестого созыва. Однако в сентябре 2023 года городской совет распустили, прошли выборы в седьмой созыв. В результате Демидов получил контракт только на два года. Глава города назначается на пять лет, так же, как и депутаты городского совета получают свои мандаты.
Таким образом, контракт Демидова истекает 17 января 2025 года. Если комиссия и депутаты поддержат действующего мэра, он продолжит руководить Белгородом до завершения работы этого состава городского совета.
Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами, которые рассказали о роли мэра Белгорода в нынешних условиях и о задачах, которые перед ним стоят. Также они оценили работу нынешнего градоначальника на своём посту.
Как отметил заведующий кафедрой социологии и управления БГТУ им. Шухова Михаил Игнатов, любой мэр, любого города свободен ровно настолько, насколько ему позволяют бюджет города и закон. В нашем случае — Российской Федерации.
Мэр — это не феодал, временно избранный на правление, а избранник народа. Даже с учётом того, что его избирает городской совет. Всё-таки совет наполняют народные посланники — депутаты.
Михаил Игнатов
Эксперт отметил, что роль мэра города Белгорода — отвечать за грамотное исполнение бюджета города.
Если говорить просто, то чтобы все предполагаемые блага цивилизации в Белгороде работали исправно — от канализации до социального блока. А учитывая то, что наш город проходит через череду непростых испытаний, то ключевыми задачами мэра, на мой взгляд, являются сохранение работоспособности всех ключевых объектов инфраструктуры и обеспечение безопасности горожан. Поэтому наш сити-менеджер, конечно, должен быть человеком смелым, уверенным, умеющим быстро принимать решения в критических ситуациях.
Михаил Игнатов
По мнению кандидата социологических наук, доцента Евгения Реутова, мэр областного центра в любых условиях — это человек и должностное лицо, которое тащит на себе всё городское хозяйство с его немалыми проблемами и ещё в придачу отвечает за развитие и имидж областной столицы. При этом он вдобавок абсорбирует значительную часть недовольства граждан проблемами ЖКХ (например, сбора и вывоза ТКО, как в настоящее время), общественного транспорта и дорожной инфраструктуры.
В нынешних же условиях стандартный круг проблем городского управления дополняется необходимостью оперативного реагирования на многочисленные угрозы в двух его аспектах. Первый — это восстановление разрушенной и повреждённой инфраструктуры и работа с физически и материально пострадавшими людьми. Второй — не такой очевидный, но не менее значимый — формирование и поддержание работоспособной системы превенции рисков и снижения их разрушительного потенциала.
Евгений Реутов
То есть, как добавил спикер, речь о том, что нужно создавать резервные схемы электро-, водоснабжения, мобильный резерв ремонтников, оперативный резерв материалов, необходимых для восстановления и ремонта инфраструктуры и так далее.
Кроме того, по словам Евгения Реутова, в Белгороде в настоящее время реализуется ряд важных с точки зрения инвестиционной и туристической привлекательности города проектов (реконструкция Центрального парка, набережная «Берега», Белый квартал), и они также требуют постоянного внимания, тем более — часть из них заявлялась как проекты губернатора области.
Эксперт добавил, что нужно принимать во внимание текущую жизнь города, что проекты развития реализуются в условиях бюджетных ограничений, роста расходов, снижения инвестиционной привлекательности, дефиците трудовых ресурсов. В задачи мэра входит и коммуникация с жителями, личное присутствие при различных экстраординарных ситуациях.
Естественно, в диалоге с губернатором мэру необходимо владеть всей полнотой информации о ситуации в городе, причём, о реальной, а не представленной в различных отчётах. Так что не только ситуация в городе характеризуется многочисленными рисками, но и исполнение обязанностей мэра — также.
Евгений Реутов
На сегодняшний день известно, что только действующий мэр города Валентин Демидов выдвинул свою кандидатуру на пост градоначальника. Почему нет других?
Как продолжил Михаил Игнатов, одно дело — управлять Белгородом в мирное время, а другое — в эпоху вызовов и перемен.
Мэр Белгорода — это в буквальном и переносном смысле, как раньше любили говорить, расстрельная должность. Сейчас нет времени для пустого популизма, сейчас тройной спрос с человека, занимающего должность мэра города Белгорода. Думаю, что именно эти обстоятельства и сдерживают желающих, охлаждают пыл.
Михаил Игнатов
Мы также попросили Михаила Игнатов оценить два года работы Демидова на посту. Эксперт отметил, что в учебниках по управлению персоналом указана простая закономерность — человеку нужно от полугода до полутора лет для адаптации на новом месте работы. А в случае с такими высокими должностями, требующим огромных усилий, как мэр Белгорода, и того больше.
Единственное, что объективно можно оценить сейчас, — это то, что Валентин Валентинович стоически переносит всю ту массу непростых вызовов, которые ему выпали. А полноценно работу любого мэра можно будет оценивать только лет так через десять. Мне посчастливилось в частном разговоре с нашим прославленным бывшим мэром Георгием Георгиевичем Голиковым услышать это простое житейское наблюдение.
Михаил Игнатов