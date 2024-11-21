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Posted 21 ноября, 14:52

Published 21 ноября, 14:52

Modified 21 ноября, 14:54

Updated 21 ноября, 14:54

В Белгороде пока нет ни одного претендента на должность мэра

Есть ли желающие? Сколько человек претендуют на должность мэра Белгорода

21 ноября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде пока нет ни одного претендента на должность мэра

Сюжет
Конкурс
Через несколько недель в Белгороде состоится первый этап конкурса на должность мэра областного центра. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько желающих стать градоначальником уже подали заявления для участия в конкурсе.

Как нам сообщили в Белгородском горсовете, на 20 ноября 2024 года в конкурсную комиссию заявления для участия в конкурсе на должность мэра города не поступали. При этом срок окончания приёма документов — до 29 ноября. Позже их принимать не будут.

В горсовете также рассказали, что требования для кандидатов определены в положении о порядке проведения конкурса. К примеру, предельный возраст кандидата — 65 лет. При этом у кандидата должно быть высшее образование — не ниже уровня специалитета или магистратуры (условие не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года).

Будущий мэр должен быть гражданином РФ и иметь стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее трёх лет.

В горсовете добавили, что в этом году фактов отказа в принятии заявлений от кандидатов не было.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами и выяснили, каким должен быть сити-менеджер.

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