Есть ли желающие? Сколько человек претендуют на должность мэра Белгорода

Posted 21 ноября, 14:52
Published 21 ноября, 14:52
Modified 21 ноября, 14:54
Updated 21 ноября, 14:54
Как нам сообщили в Белгородском горсовете, на 20 ноября 2024 года в конкурсную комиссию заявления для участия в конкурсе на должность мэра города не поступали. При этом срок окончания приёма документов — до 29 ноября. Позже их принимать не будут.
В горсовете также рассказали, что требования для кандидатов определены в положении о порядке проведения конкурса. К примеру, предельный возраст кандидата — 65 лет. При этом у кандидата должно быть высшее образование — не ниже уровня специалитета или магистратуры (условие не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года).
Будущий мэр должен быть гражданином РФ и иметь стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее трёх лет.
В горсовете добавили, что в этом году фактов отказа в принятии заявлений от кандидатов не было.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами и выяснили, каким должен быть сити-менеджер.