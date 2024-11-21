Есть ли желающие? Сколько человек претендуют на должность мэра Белгорода

В горсовете также рассказали, что требования для кандидатов определены в положении о порядке проведения конкурса. К примеру, предельный возраст кандидата — 65 лет. При этом у кандидата должно быть высшее образование — не ниже уровня специалитета или магистратуры (условие не применяется к кандидатам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года).