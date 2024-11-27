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Posted 27 ноября, 12:25

Published 27 ноября, 12:25

Modified 27 ноября, 12:27

Updated 27 ноября, 12:27

Политолог Слатинов объяснил ситуацию с заявками на выборы мэра Белгорода

Неужели конкурс на пост мэра Белгорода отменят? Комментирует политолог

27 ноября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.

Политолог Слатинов объяснил ситуацию с заявками на выборы мэра Белгорода

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Новости Белгорода
Желающих стать новым мэром Белгорода пока очень немного — анонсировал участие пока только действующий мэр. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у политолога Владимира Слатинова, почему так происходит и есть ли угроза отмены конкурса на должность сити-менеджера в столице приграничного региона.

Владимир Слатинов в ситуации, когда на конкурс по выбору мэра Белгорода не подано ни одной заявки, видит два возможных сценария. Первый — что конкурс решили не проводить сейчас и провести его повторно, второй — что те, для кого участие в конкурсе не более чем имиджевый вопрос, в нынешних условиях не видят смысла участвовать в нём.

«Первый вариант теоретически возможен, но я не думаю, что он реализуется, что документы никто не подаст и будет объявлен новый конкурс. Это чрезвычайная ситуация, и я не вижу причин, чтобы область шла на подобные вещи, ведь тогда можно предполагать, что вместо Демидова будет кто-то другой. Но Демидов объявил, что он заявится, и вроде никаких скандалов или информации, что Демидов уйдёт, не было. Поэтому я думаю, что это маловероятно».
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Есть и другое объяснение малой активности белгородцев на мэрском конкурсе. Слатинов выделяет три группы кандидатов на выборах сити-менеджера — это фаворит, технические соперники и желающие поучаствовать по личным или политическим причинам.

«В последней группе могут быть общественники, представители политической партии, и кстати — может быть достаточно много. Выборы прошли в Воронеже в этом году — и там первоначально было окола полутора десятков кандидатов, а в самом конкурсе участвовало 12 или 13. В Белгороде эта третья когорта, те, кто участвует ради личного или политического пиара, сейчас вообще неактивна, не проявляет себя. Объяснить это можно спецификой ситуации, в которой находится город. Остаётся фаворит и технические соперники. Странно, что эти технические соперники не обозначились. Создаётся ощущение, что пакет документов для фаворита и его технических соперников собираются в одном месте. Предполагаю, что всё же конкурс пройдёт и фаворит и технические соперники заявятся в последний момент».

Сравнивая ситуацию в Белгороде с Воронежем, политолог отметил, что в столице Черноземья на выборах было два фаворита, один из них снялся уже в процессе — «борьба групп интересов там идёт очень мощная».

Ранее Владимир Слатинов рассказывал об особенностях института сити-менеджеров в городах Черноземья и удивлялся, почему после 2015 года в Белгороде не перешли на схему по выборам «сильного мэра».

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