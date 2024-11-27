Неужели конкурс на пост мэра Белгорода отменят? Комментирует политолог

Владимир Слатинов в ситуации, когда на конкурс по выбору мэра Белгорода не подано ни одной заявки, видит два возможных сценария. Первый — что конкурс решили не проводить сейчас и провести его повторно, второй — что те, для кого участие в конкурсе не более чем имиджевый вопрос, в нынешних условиях не видят смысла участвовать в нём.