Победитель уже ясен? Новым мэром Белгорода пока хочет стать только Демидов

Posted 29 ноября, 13:40
Published 29 ноября, 13:40
Modified 29 ноября, 13:42
Updated 29 ноября, 13:42
Валентин Демидов передал пакет документов членам конкурсной комиссии по выбору нового мэра Белгорода. Он подготовил программу развития города и проект организации деятельности администрации. Свои планы он представит 11 декабря.
«На посту мэра областной столицы я работаю практически два года. Вместе с жителями города нам пришлось решать много серьёзных задач. Значительная их часть, конечно, связана со сложившейся оперативной обстановкой. Но при этом, несмотря ни на что, мы реализовали все проекты и инициативы мирной повестки», — добавил градоначальник.
Судя по всему, на пост мэра пока никто, кроме самого Демидова, документы не подавал. При этом 29 ноября — последний день, когда это возможно.
О том, что Демидов будет участвовать в конкурсе, он заявил в начале ноября. Сами же белгородцы в большинстве своём не знают о том, кто в настоящий момент является мэром.
Первый этап конкурса на должность мэра стартует 6 декабря.