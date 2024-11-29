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Posted 29 ноября, 13:40

Published 29 ноября, 13:40

Modified 29 ноября, 13:42

Updated 29 ноября, 13:42

Валентин Демидов

Победитель уже ясен? Новым мэром Белгорода пока хочет стать только Демидов

29 ноября 2024, 13:40
Фото: страница Валентина Демидова. Валентин Демидов

Валентин Демидов подал документы на конкурс мэра Белгорода в последний день

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Новости Белгорода
Демидов сообщил на своей странице в соцсети, что подал нужный набор документов конкурсной комиссии. Он, судя по всему, стал единственным кандидатом, хотя сегодня, 29 ноября, последний день приёма заявлений.

Валентин Демидов передал пакет документов членам конкурсной комиссии по выбору нового мэра Белгорода. Он подготовил программу развития города и проект организации деятельности администрации. Свои планы он представит 11 декабря.

«На посту мэра областной столицы я работаю практически два года. Вместе с жителями города нам пришлось решать много серьёзных задач. Значительная их часть, конечно, связана со сложившейся оперативной обстановкой. Но при этом, несмотря ни на что, мы реализовали все проекты и инициативы мирной повестки», — добавил градоначальник.

Судя по всему, на пост мэра пока никто, кроме самого Демидова, документы не подавал. При этом 29 ноября — последний день, когда это возможно.

О том, что Демидов будет участвовать в конкурсе, он заявил в начале ноября. Сами же белгородцы в большинстве своём не знают о том, кто в настоящий момент является мэром.

Первый этап конкурса на должность мэра стартует 6 декабря.

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