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Posted 28 ноября, 13:02

Published 28 ноября, 13:02

Modified 28 ноября, 13:12

Updated 28 ноября, 13:12

Почему ваши ногти и волосы ломаются зимой? Вот витамины, которые спасут их

Почему ваши ногти и волосы ломаются зимой? Вот витамины, которые спасут их

28 ноября 2024, 13:02
Фото: ru.freepik.com.
Зима — это время года, когда волосы и ногти особенно уязвимы. Холодный воздух, перепады температуры и сухость в помещениях могут существенно повлиять на их состояние. Важно поддерживать баланс питательных веществ и витаминов в организме, чтобы избежать ломкости и потери блеска.

Причины проблем с волосами и ногтями зимой

Как зимние условия влияют на состояние волос и ногтей

Когда наступает холод, волосы и ногти подвергаются дополнительным стрессам. На улице низкая температура, а в помещении — сухой воздух из-за отопления. Эти факторы истощают влагу в коже головы и на поверхности ногтей, что может привести к их сухости, ломкости и потере упругости. Особенно сильно страдают те, кто часто выходит на мороз и затем снова попадает в сухую среду.

Почему витамины важны в зимний период

Зимой важно поддерживать оптимальный уровень витаминов, так как они напрямую влияют на здоровье наших волос и ногтей. Недостаток даже одного ключевого элемента может привести к их ослаблению, выпадению или ломкости. Правильный баланс витаминов поддерживает кожу головы, стимулирует рост волос и укрепляет ногти.

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Витамины, которые делают волосы и ногти здоровыми

Биотин — ваш помощник в укреплении волос и ногтей

Биотин (или витамин B7) считается одним из самых эффективных витаминов для волос и ногтей. Он способствует ускоренному росту волос, улучшает их структуру, а также предотвращает их выпадение. Для ногтей биотин также незаменим, так как он укрепляет их, ускоряет рост и помогает избавиться от ломкости.

Витамин E — защита от сухости и ломкости

Витамин E выполняет роль мощного антиоксиданта. Он защищает клетки от разрушительного воздействия внешней среды, улучшает кровообращение в коже головы и способствует поддержанию оптимального уровня влаги в волосах. Благодаря витамину E волосы становятся мягкими, упругими и блестящими. Для ногтей этот витамин помогает улучшить их эластичность и защитить от ломкости.

Витамин A — сила и блеск ваших волос

Витамин A не только поддерживает здоровье кожи, но и делает волосы более блестящими и сильными. Он стимулирует выработку себума — естественного масла, которое увлажняет волосы и придает им здоровый вид. Этот витамин также способствует восстановлению поврежденных волос и поддерживает их структуру.

Витамин C — ключ к здоровым ногтям и волосам

Витамин C необходим для выработки коллагена, который укрепляет волосы и ногти, придавая им упругость и устойчивость. Он также способствует регенерации тканей, что особенно важно зимой, когда волосы и ногти становятся более хрупкими. Витамин C также поддерживает иммунитет, что особенно важно в холодный сезон, когда наш организм наиболее уязвим.

Фото: ru.freepik.com

Продукты и добавки для поддержания здоровья волос и ногтей

Какие продукты помогут вам сохранить здоровье ногтей и волос

Лучше всего получать витамины из натуральных продуктов. Вот несколько примеров:

  • Орехи и семена: они содержат витамин E, который увлажняет волосы и улучшает состояние ногтей.
  • Рыба (особенно жирные сорта): рыба, как источник омега-3 жирных кислот, улучшает кровообращение в коже головы и помогает волосам оставаться крепкими.
  • Яйца: идеальный источник биотина, который помогает ускорить рост волос и укрепить ногти.
  • Зеленые овощи (например, шпинат и брокколи): содержат витамины A и C, которые способствуют восстановлению волос и ногтей.
Фото: ru.freepik.com

Как выбрать добавки для здоровья волос и ногтей

Если вашему организму не хватает витаминов, можно принимать специализированные добавки. Ищите комплексы, содержащие биотин, витамины E, A и C. При этом важно выбирать добавки от проверенных производителей и придерживаться рекомендованных дозировок, чтобы не вызвать передозировку.

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Как правильно принимать витамины зимой

Режим и дозировка витаминов

Правильная дозировка витаминов необходима для их эффективного воздействия. Например, биотин рекомендуется принимать по 30-100 мкг в день, витамин E — 15 мг, а витамин C — 90-100 мг. Витамины А, Е принимайте вместе с пищей, богатой полезными жирами. Витамин С принимайте утром после еды, можно его сочетать с железом для лучшего усвоения. Биотин принимайте утром или днём после еды. Он хорошо сочетается с другими витаминами группы В.

Перед началом приема любых добавок лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.

Фото: ru.freepik.com

Как сочетать витамины с уходом

Витамины для волос и ногтей можно сочетать с наружным уходом. Для волос это могут быть питательные маски, масла и спреи, а для ногтей — укрепляющие лаки и кремы. Для мыться рук используйте жидкое крем-мыло, регулярно используйте увлажняющий и питательный крем. Если кожа не только сухая, но и повреждённая, ищите кремы с экстрактом алоэ и аллантоином в составе. Также можно рассмотреть средства с витаминами А, Е, пчелиным воском, ланолином и тврдыми маслами.

Такой комплексный подход поможет добиться наилучших результатов и ускорить восстановление.

Фото: ru.freepik.com

Профилактика ломкости и сухости волос и ногтей

Почему регулярность так важна

Регулярный прием витаминов и добавок необходим для поддержания постоянного уровня питательных веществ в организме. Нельзя ожидать быстрых результатов за один день — витамины должны работать изнутри, укрепляя волосы и ногти постепенно.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если после нескольких недель регулярного приема витаминов и ухода улучшений не происходит, возможно, стоит обратиться к врачу. Это поможет исключить другие возможные причины проблемы, такие как гормональные сбои или дефицит других микроэлементов.

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