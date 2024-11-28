Почему ваши ногти и волосы ломаются зимой? Вот витамины, которые спасут их

Posted 28 ноября, 13:02
Published 28 ноября, 13:02
Modified 28 ноября, 13:12
Updated 28 ноября, 13:12
Когда наступает холод, волосы и ногти подвергаются дополнительным стрессам. На улице низкая температура, а в помещении — сухой воздух из-за отопления. Эти факторы истощают влагу в коже головы и на поверхности ногтей, что может привести к их сухости, ломкости и потере упругости. Особенно сильно страдают те, кто часто выходит на мороз и затем снова попадает в сухую среду.
Зимой важно поддерживать оптимальный уровень витаминов, так как они напрямую влияют на здоровье наших волос и ногтей. Недостаток даже одного ключевого элемента может привести к их ослаблению, выпадению или ломкости. Правильный баланс витаминов поддерживает кожу головы, стимулирует рост волос и укрепляет ногти.
Биотин (или витамин B7) считается одним из самых эффективных витаминов для волос и ногтей. Он способствует ускоренному росту волос, улучшает их структуру, а также предотвращает их выпадение. Для ногтей биотин также незаменим, так как он укрепляет их, ускоряет рост и помогает избавиться от ломкости.
Витамин E выполняет роль мощного антиоксиданта. Он защищает клетки от разрушительного воздействия внешней среды, улучшает кровообращение в коже головы и способствует поддержанию оптимального уровня влаги в волосах. Благодаря витамину E волосы становятся мягкими, упругими и блестящими. Для ногтей этот витамин помогает улучшить их эластичность и защитить от ломкости.
Витамин A не только поддерживает здоровье кожи, но и делает волосы более блестящими и сильными. Он стимулирует выработку себума — естественного масла, которое увлажняет волосы и придает им здоровый вид. Этот витамин также способствует восстановлению поврежденных волос и поддерживает их структуру.
Витамин C необходим для выработки коллагена, который укрепляет волосы и ногти, придавая им упругость и устойчивость. Он также способствует регенерации тканей, что особенно важно зимой, когда волосы и ногти становятся более хрупкими. Витамин C также поддерживает иммунитет, что особенно важно в холодный сезон, когда наш организм наиболее уязвим.
Лучше всего получать витамины из натуральных продуктов. Вот несколько примеров:
Если вашему организму не хватает витаминов, можно принимать специализированные добавки. Ищите комплексы, содержащие биотин, витамины E, A и C. При этом важно выбирать добавки от проверенных производителей и придерживаться рекомендованных дозировок, чтобы не вызвать передозировку.
Правильная дозировка витаминов необходима для их эффективного воздействия. Например, биотин рекомендуется принимать по 30-100 мкг в день, витамин E — 15 мг, а витамин C — 90-100 мг. Витамины А, Е принимайте вместе с пищей, богатой полезными жирами. Витамин С принимайте утром после еды, можно его сочетать с железом для лучшего усвоения. Биотин принимайте утром или днём после еды. Он хорошо сочетается с другими витаминами группы В.
Перед началом приема любых добавок лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать побочных эффектов.
Витамины для волос и ногтей можно сочетать с наружным уходом. Для волос это могут быть питательные маски, масла и спреи, а для ногтей — укрепляющие лаки и кремы. Для мыться рук используйте жидкое крем-мыло, регулярно используйте увлажняющий и питательный крем. Если кожа не только сухая, но и повреждённая, ищите кремы с экстрактом алоэ и аллантоином в составе. Также можно рассмотреть средства с витаминами А, Е, пчелиным воском, ланолином и тврдыми маслами.
Такой комплексный подход поможет добиться наилучших результатов и ускорить восстановление.
Регулярный прием витаминов и добавок необходим для поддержания постоянного уровня питательных веществ в организме. Нельзя ожидать быстрых результатов за один день — витамины должны работать изнутри, укрепляя волосы и ногти постепенно.
Если после нескольких недель регулярного приема витаминов и ухода улучшений не происходит, возможно, стоит обратиться к врачу. Это поможет исключить другие возможные причины проблемы, такие как гормональные сбои или дефицит других микроэлементов.
Источники: pharmakolog.ru, medaboutme.ru, thevoicemag.ru, nur.kz, sobesednik.ru, megapteka.ru.