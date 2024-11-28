Почему ваши ногти и волосы ломаются зимой? Вот витамины, которые спасут их

Витамины для волос и ногтей можно сочетать с наружным уходом. Для волос это могут быть питательные маски, масла и спреи, а для ногтей — укрепляющие лаки и кремы. Для мыться рук используйте жидкое крем-мыло, регулярно используйте увлажняющий и питательный крем. Если кожа не только сухая, но и повреждённая, ищите кремы с экстрактом алоэ и аллантоином в составе. Также можно рассмотреть средства с витаминами А, Е, пчелиным воском, ланолином и тврдыми маслами.