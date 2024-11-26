Врач рассказал, какие полезные продукты могут навредить здоровью почек

Posted 26 ноября, 17:06
Published 26 ноября, 17:06
Modified 26 ноября, 17:06
Updated 26 ноября, 17:06
Некоторые продукты могут навредить почкам при избыточном потреблении. Связано это с высоким содержанием оксалатов. К таким продуктам относятся, например, орехи, свёкла, щавель, отруби, шпинат и авокадо.
Также стоит избегать чрезмерного употребления мяса, сливочного масла, кофе и чая, быть осторожнее с молочными продуктами и солью.
Специалисты рекомендуют добавлять в осенний и зимний рацион супы-пюре из тыквы или брокколи и блюда с рыбой. В праздники же врачи советуют облегчить новогодние салаты, а питание детей всегда делать разнообразным и сбалансированным.