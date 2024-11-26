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Posted 26 ноября, 17:06

Published 26 ноября, 17:06

Modified 26 ноября, 17:06

Updated 26 ноября, 17:06

Орехи в некоторых случаях могут навредить почкам

Врач рассказал, какие полезные продукты могут навредить здоровью почек

26 ноября 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney. Орехи в некоторых случаях могут навредить почкам
Даже полезные продукты следует употреблять в разумных количествах, чтобы не навредить своим почкам. О вредной еде рассказал уролог Артур Богатырёв, сообщает УтроNews.

Некоторые продукты могут навредить почкам при избыточном потреблении. Связано это с высоким содержанием оксалатов. К таким продуктам относятся, например, орехи, свёкла, щавель, отруби, шпинат и авокадо.

Также стоит избегать чрезмерного употребления мяса, сливочного масла, кофе и чая, быть осторожнее с молочными продуктами и солью.

Специалисты рекомендуют добавлять в осенний и зимний рацион супы-пюре из тыквы или брокколи и блюда с рыбой. В праздники же врачи советуют облегчить новогодние салаты, а питание детей всегда делать разнообразным и сбалансированным.

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#Александра Склярова#Общество#Здоровье#Продукты#Атака ВСУ#Почки
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