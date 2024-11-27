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Posted 27 ноября, 07:43

Published 27 ноября, 07:43

Modified 27 ноября, 07:43

Updated 27 ноября, 07:43

Источники витаминов: из каких, составляющих делают витаминные комплексы?

Источники витаминов: из каких, составляющих делают витаминные комплексы?

27 ноября 2024, 07:43
Фото: ru.freepik.com.
Витамины необходимы для здоровья, но откуда они берутся? Рассмотрим, из чего делают витаминные комплексы, какие источники используют — растения, животные или синтетические процессы, а также чем отличаются натуральные и синтетические витамины.

Мы уже рассказывали, что витамины бывают синтетического и натурального происхождения. Также рассмотрели, какие витамины и как лучше усваиваются организмом.

Натуральные источники витаминов

Витаминные комплексы, созданные на основе природных ингредиентов, получают из растений и животных. Такой подход обеспечивает организм полезными веществами в их естественном виде.

Растительные источники

Многие витамины извлекают из растений, богатых полезными соединениями:

  • Витамин B1: кедровые орехи, овсяная крупа, горох, соя.
  • Витамин B3: фасоль, шампиньоны, горох.
  • Витамин B6: кедровые орехи, фасоль, гранат, сладкий перец.
  • Витамин С: цитрусовые, шиповник, киви, черемша, болгарский перец, облепиха.
  • Витамин Е: подсолнечное масло, миндаль.
  • Витамин К: капуста, шпинат.
  • Витамин А: морковь, черемша, калина, сладкий перец.

Процесс включает экстракцию соков, масел или порошков. Например, для получения витамина С шиповник проходит сушку и переработку.

Животные источники

Некоторые витамины сложно синтезировать из растений, поэтому их получают из животных:

  • Витамин B2: яйца, печень.
  • Витамин В12: выделяют из бактерий или продуктов животного происхождения (печень, мясо, рыба, яйца).
  • Витамин D: жир печени трески.
  • Витамин А: рыбий жир, молочные продукты.

Эти вещества обрабатывают через ферментацию или экстрагируют жиры для очистки и концентрации.

Фото: 366.ru

Синтетические витамины

Когда природных ресурсов недостаточно, на помощь приходит химия.

Как производят синтетические витамины

Синтетические витамины производятся с использованием сложных технологий, адаптированных к каждому веществу. Например, аскорбиновую кислоту (витамин С) получают через ферментацию глюкозы и химический синтез, превращая её в порошок для добавок.

Рибофлавин (В2) создают микробиологически или химически, используя растительные компоненты, такие как соевая мука и меласса. Витамин В12 синтезируют с помощью бактерий в биореакторах, а витамин D выделяют из ланолина — вещества из овечьей шерсти. Высокие температуры, давление и катализаторы помогают преобразовывать сырье в необходимые молекулы витаминов.

В производстве также широко применяются катализаторы, такие как давление, высокая температура или специальная среда. Эти условия изменяют химическую структуру исходных веществ, превращая их в молекулы витаминов. Каждый этап требует тщательного контроля, чтобы гарантировать безопасность и эффективность полученного продукта.

Синтетические витамины: из чего их делают и стоит ли их принимать?
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Отличия от натуральных

  • Преимущества: доступность, массовое производство, стабильность.
  • Недостатки: усвояемость может быть ниже, отсутствуют вспомогательные вещества (например, флавоноиды в натуральных источниках).

Исследования показывают, что длительное употребление синтетических витаминов, особенно антиоксидантов, способно нарушить естественные защитные механизмы организма, а в некоторых случаях даже увеличить риск заболеваний, например, у курильщиков. Поэтому такие добавки стоит принимать только по рекомендации врача, тогда как натуральные витамины из пищи безопасны и полезны.

Фото: ru.freepik.com

Сравнение натуральных и синтетических витаминов

Эффективность и усвояемость

  • Натуральные: лучше усваиваются благодаря вспомогательным компонентам.
  • Синтетические: удобны для пополнения конкретного витамина.

Примеры комбинированных комплексов

Витаминно-минеральные комплексы содержат вещества, необходимые для здоровья. Они включают витамины, минералы и антиоксиданты, обеспечивающие организм полезными компонентами. Формулы таких комплексов могут быть направленными (для конкретных целей) или универсальными, рассчитанными на среднюю потребность взрослого. Например, есть варианты для детей, пожилых, беременных, спортсменов. Для предотвращения дефицита рекомендуется периодический прием комплексов.

Многие витамины взаимодействуют между собой: например, витамин С защищает витамин Е, а витамин D поддерживает уровень кальция. Однако некоторые элементы, как кальций и железо, могут конкурировать за усвоение, поэтому их лучше принимать раздельно.

Фото: ru.freepik.com

Как выбирать витаминные комплексы

Для выбора витаминного комплекса важно учитывать возраст, здоровье, образ жизни и питание. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, нужен ли вам препарат, возможные дозировки и совместимость с лекарствами. Изучите состав и инструкцию добавки, учитывая нормы потребления и возможный дефицит. Не подбирайте комплекс только по полу — все витамины и минералы важны для обоих полов. Решение о приёме должно основываться на анализах и рекомендациях специалиста.

Фото: ru.freepik.com
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