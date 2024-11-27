Источники витаминов: из каких, составляющих делают витаминные комплексы?

Для выбора витаминного комплекса важно учитывать возраст, здоровье, образ жизни и питание. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, нужен ли вам препарат, возможные дозировки и совместимость с лекарствами. Изучите состав и инструкцию добавки, учитывая нормы потребления и возможный дефицит. Не подбирайте комплекс только по полу — все витамины и минералы важны для обоих полов. Решение о приёме должно основываться на анализах и рекомендациях специалиста.