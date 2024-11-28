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Posted 28 ноября, 11:59

Published 28 ноября, 11:59

Modified 28 ноября, 12:01

Updated 28 ноября, 12:01

В Белгородской облдуме сдал мандат ещё один депутат

Ещё минус один: депутат Белгородской облдумы прекратил свои полномочия

28 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.

В Белгородской облдуме сдал мандат ещё один депутат

Сюжет
Облдума
Во время заседания представители заксобрания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата облдумы седьмого созыва. Решение приняли единогласно.

31 октября в облдуму поступило письменное заявление от депутата Сергея Попова о сложении своих депутатских полномочий. Представители заксобрания рассмотрели вопрос и поддержали решение коллеги.

Попова избрали по Валуйскому одномандатному избирательному округу № 10. Он являлся членом комитета облдумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Кроме этого, Попов — заместитель генерального директора по экономическому развитию компании «РостОйлТрейд».

Ранее свои депутатские полномочия прекратил Александр Мамонов. Он также написал письменное заявление.

Также депутаты Белгородской областной думы обсудили вопрос о преждевременном прекращении полномочий Жанны Чефрановой, которая ушла в Совет Федерации.

Чефранова покинула должность главврача медицинского учреждения в октябре прошлого года. Об этом она объявила в социальных сетях, отметив, что будет продолжать работать на благо жителей Белгородской области.

Через несколько дней стало известно, что Чефранова приступит к работе в Совете Федерации, заменив сенатора Николая Рыжкова.

Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия
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