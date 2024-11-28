Ещё минус один: депутат Белгородской облдумы прекратил свои полномочия

Posted 28 ноября, 11:59
Published 28 ноября, 11:59
Modified 28 ноября, 12:01
Updated 28 ноября, 12:01
31 октября в облдуму поступило письменное заявление от депутата Сергея Попова о сложении своих депутатских полномочий. Представители заксобрания рассмотрели вопрос и поддержали решение коллеги.
Попова избрали по Валуйскому одномандатному избирательному округу № 10. Он являлся членом комитета облдумы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Кроме этого, Попов — заместитель генерального директора по экономическому развитию компании «РостОйлТрейд».
Ранее свои депутатские полномочия прекратил Александр Мамонов. Он также написал письменное заявление.
Также депутаты Белгородской областной думы обсудили вопрос о преждевременном прекращении полномочий Жанны Чефрановой, которая ушла в Совет Федерации.
Чефранова покинула должность главврача медицинского учреждения в октябре прошлого года. Об этом она объявила в социальных сетях, отметив, что будет продолжать работать на благо жителей Белгородской области.
Через несколько дней стало известно, что Чефранова приступит к работе в Совете Федерации, заменив сенатора Николая Рыжкова.