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В Старом Осколе сложила полномочия председатель избиркома

Стало известно об ещё одном увольнении в администрации Старого Оскола

17 мая 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе сложила полномочия председатель избиркома

17 мая Юлия Резниченко, возглавлявшая Избирательную комиссию Старооскольского городского округа чуть более двух лет, покинула свой пост. Об этом сообщил местный «9 Канал».

Свой пост покинула председатель Избирательной комиссии Старооскольского городского округа Юлия Резниченко. Об этом сообщает местное СМИ.

Резниченко проработала в указанной должности чуть больше двух лет. Сообщается, что пост она покинула по собственному желанию.

Напомним, что 27 декабря глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков объявил об отставке одного из своих заместителей. Андрей Бубело покинул должность по причине семейных обстоятельств. Чиновник был первым заместителем главы горокруга по ЖКХ.

Кроме того, на этой неделе две чиновницы — Светлана Халеева, руководитель аппарата администрации, и Наталья Трефилова, замначальника департамента строительства и архитектуры — тоже покинули администрацию Старооскольского городского округа.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Политика#Старый Оскол#Новости Белгорода#Должности
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