Стало известно об ещё одном увольнении в администрации Старого Оскола

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Свой пост покинула председатель Избирательной комиссии Старооскольского городского округа Юлия Резниченко. Об этом сообщает местное СМИ.
Резниченко проработала в указанной должности чуть больше двух лет. Сообщается, что пост она покинула по собственному желанию.
Напомним, что 27 декабря глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков объявил об отставке одного из своих заместителей. Андрей Бубело покинул должность по причине семейных обстоятельств. Чиновник был первым заместителем главы горокруга по ЖКХ.
Кроме того, на этой неделе две чиновницы — Светлана Халеева, руководитель аппарата администрации, и Наталья Трефилова, замначальника департамента строительства и архитектуры — тоже покинули администрацию Старооскольского городского округа.