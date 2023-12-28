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Увольнение

Чесноков сообщил об увольнении своего заместителя по ЖКХ

28 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI
Увольнение

Бубело уволился из администрации Старого Оскола в Белгородской области

27 декабря глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков сообщил об увольнении одного из своих заместителей. Андрей Бубело оставил должность по семейным обстоятельствам.
Сюжет
ЖКХ

Старооскольскую администрацию покинул Андрей Бубело. Чиновник был первым заместителем главы горокруга по ЖКХ. Об увольнении 27 декабря сообщил мэр Старого Оскола Андрей Чесноков.

Бубело покинул должность по семейным обстоятельствам. По словам самого чиновника, работа в администрации округа была «хорошим периодом жизни».

Ранее в Белгороде свой пост покинул заммэра по ЖКХ Александр Лоскутов. Как сообщалось, чиновник решил уволиться, поскольку переходит на другое место работы. Его должность занял Василий Голиков. На место последнего пришёл Дмитрий Дунайцев. До этого он руководил департаментом строительства и архитектуры. Теперь чиновник стал заместителем главы администрации по строительству.

В конце ноября в управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель. Работавшая в этой должности Инна Ткачёва уволилась по собственному желанию.

Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост
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#Белгородская область#Старый Оскол#ЖКХ#Увольнение#Новости Старого Оскола#Кадровые перестановки#Наталья Корявых#Андрей чесноков#Андрей Бубело#Заммэра
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