Чесноков сообщил об увольнении своего заместителя по ЖКХ

Ранее в Белгороде свой пост покинул заммэра по ЖКХ Александр Лоскутов. Как сообщалось, чиновник решил уволиться, поскольку переходит на другое место работы. Его должность занял Василий Голиков. На место последнего пришёл Дмитрий Дунайцев. До этого он руководил департаментом строительства и архитектуры. Теперь чиновник стал заместителем главы администрации по строительству.