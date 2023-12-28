Чесноков сообщил об увольнении своего заместителя по ЖКХ

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Старооскольскую администрацию покинул Андрей Бубело. Чиновник был первым заместителем главы горокруга по ЖКХ. Об увольнении 27 декабря сообщил мэр Старого Оскола Андрей Чесноков.
Бубело покинул должность по семейным обстоятельствам. По словам самого чиновника, работа в администрации округа была «хорошим периодом жизни».
Ранее в Белгороде свой пост покинул заммэра по ЖКХ Александр Лоскутов. Как сообщалось, чиновник решил уволиться, поскольку переходит на другое место работы. Его должность занял Василий Голиков. На место последнего пришёл Дмитрий Дунайцев. До этого он руководил департаментом строительства и архитектуры. Теперь чиновник стал заместителем главы администрации по строительству.
В конце ноября в управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель. Работавшая в этой должности Инна Ткачёва уволилась по собственному желанию.