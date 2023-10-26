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Posted Вчера, 11:12

Published Вчера, 11:12

Modified Вчера, 11:14

Updated Вчера, 11:14

Жанна Чефранова сложила полномочия депутата Белгородской облдумы

Жанна Чефранова сложила полномочия депутата Белгородской облдумы

26 октября 2023, 11:12
Фото: Midjourney
Депутаты Белгородской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Жанны Чефрановой, которая ранее ушла в Совет Федерации.

В ходе очередного заседания представители заксобрания рассмотрели вопрос о досрочном сложений полномочий депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Жанны Чефрановой. Уход бывшего главврача областной больницы поддержали единогласно.

Напомним, Чефранова покинула пост главврача медучреждения 6 октября. Об этом она сообщила в соцсетях, отметив, что продолжит трудиться на благо белгородцев.

Через несколько дней стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совете Федерации. Она заменила ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова.

Место Чефрановой в облбольнице занял главврач горбольницы №2 Роман Проценко. А на его место пришла руководитель Томаровской районной больницы Ольга Мевша.

В белгородском правительстве назначили новых замов, а Чефранова уйдёт из облдумы
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