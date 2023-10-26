Жанна Чефранова сложила полномочия депутата Белгородской облдумы

Posted Вчера, 11:12
Published Вчера, 11:12
Modified Вчера, 11:14
Updated Вчера, 11:14
В ходе очередного заседания представители заксобрания рассмотрели вопрос о досрочном сложений полномочий депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Жанны Чефрановой. Уход бывшего главврача областной больницы поддержали единогласно.
Напомним, Чефранова покинула пост главврача медучреждения 6 октября. Об этом она сообщила в соцсетях, отметив, что продолжит трудиться на благо белгородцев.
Через несколько дней стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совете Федерации. Она заменила ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова.
Место Чефрановой в облбольнице занял главврач горбольницы №2 Роман Проценко. А на его место пришла руководитель Томаровской районной больницы Ольга Мевша.