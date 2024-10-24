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Posted 24 октября, 11:38

Published 24 октября, 11:38

Modified 24 октября, 12:03

Updated 24 октября, 12:03

Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия

Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия

24 октября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Депутаты
В ходе заседания представители заксобрания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата облдумы седьмого созыва. Решение приняли единогласно.

В облдуму поступило письменное заявление от депутата Александра Мамонова о сложении своих депутатских полномочий. Коллеги рассмотрели документ и единогласно поддержали решение.

Александр Мамонов — директор по развитию ООО УК «СОАТЭ». Он был избран по Старооскольскому одномандатному избирательному округ № 20. Также он являлся членом комитета по экономике, промышленности и предпринимательству.

Напомним, ранее депутаты Белгородской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Жанны Чефрановой, которая ранее ушла в Совет Федерации.

Чефранова покинула пост главврача медучреждения в октябре прошлого года. Об этом она сообщила в соцсетях, отметив, что продолжит трудиться на благо белгородцев.

Через несколько дней стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совете Федерации. Она заменила сенатора Николая Рыжкова.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Политика#Депутаты#Совет Федерации#Главврач#Белгород#Белгородская облдума#Александр Мамонов
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