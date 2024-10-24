Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия

Posted 24 октября, 11:38
Published 24 октября, 11:38
Modified 24 октября, 12:03
Updated 24 октября, 12:03
В облдуму поступило письменное заявление от депутата Александра Мамонова о сложении своих депутатских полномочий. Коллеги рассмотрели документ и единогласно поддержали решение.
Александр Мамонов — директор по развитию ООО УК «СОАТЭ». Он был избран по Старооскольскому одномандатному избирательному округ № 20. Также он являлся членом комитета по экономике, промышленности и предпринимательству.
Напомним, ранее депутаты Белгородской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Жанны Чефрановой, которая ранее ушла в Совет Федерации.
Чефранова покинула пост главврача медучреждения в октябре прошлого года. Об этом она сообщила в соцсетях, отметив, что продолжит трудиться на благо белгородцев.
Через несколько дней стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совете Федерации. Она заменила сенатора Николая Рыжкова.