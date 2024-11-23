При ночной атаке БПЛА ВСУ на Белгородский район пострадал мирный житель

Ночью посёлок Октябрьский Белгородского района попал под атаку украинских дронов. Есть раненый. Местного жителя на машине скорой помощи направили в горбольницу №2 Белгорода после того, как в Октябрьской РБ ему оказали первую медицинскую помощь. Белгородец поступил с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги.