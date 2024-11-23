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Posted 23 ноября, 06:25

Published 23 ноября, 06:25

Modified 23 ноября, 06:29

Updated 23 ноября, 06:29

Транспортировка пострадавших

При ночной атаке БПЛА ВСУ на Белгородский район пострадал мирный житель

23 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI. Транспортировка пострадавших

В Белгородском районе ранения получил мужчина, попавший под атаку дрона ВСУ

Сюжет
Новости Белгорода
Ночью беспилотник атаковал посёлок Октябрьский. Пострадал мужчина, который получил слепое осколочное ранение ноги и проникающее ранение брюшной полости. Подробности происшествия уточняются.

Ночью посёлок Октябрьский Белгородского района попал под атаку украинских дронов. Есть раненый. Местного жителя на машине скорой помощи направили в горбольницу №2 Белгорода после того, как в Октябрьской РБ ему оказали первую медицинскую помощь. Белгородец поступил с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги.

Также вчера вечером несколько беспилотников атаковал село Ясные Зори Белгородского района. БПЛА влетел в МКД. Кроме того, один из дронов атаковал легковое авто. Ранен водитель.

Белгородец ранен после атаки беспилотника на автомобиль
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