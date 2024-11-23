При ночной атаке БПЛА ВСУ на Белгородский район пострадал мирный житель

Posted 23 ноября, 06:25
Published 23 ноября, 06:25
Modified 23 ноября, 06:29
Updated 23 ноября, 06:29
Ночью посёлок Октябрьский Белгородского района попал под атаку украинских дронов. Есть раненый. Местного жителя на машине скорой помощи направили в горбольницу №2 Белгорода после того, как в Октябрьской РБ ему оказали первую медицинскую помощь. Белгородец поступил с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги.
Также вчера вечером несколько беспилотников атаковал село Ясные Зори Белгородского района. БПЛА влетел в МКД. Кроме того, один из дронов атаковал легковое авто. Ранен водитель.