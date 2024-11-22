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Posted 22 ноября, 09:57

Published 22 ноября, 09:57

Modified 22 ноября, 09:59

Updated 22 ноября, 09:59

Последствия обстрела, архивное фото

Шебекино вновь под обстрелом, а под Белгородом с последствиями взорвался дрон

22 ноября 2024, 09:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали Шебекино и Черемошное в Белгородской области

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Обстрел
В общей сложности повреждено четыре частных дома. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали беспилотником Черемошное в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Шебекино после прилёта повреждено три частных дома. В двух из них пробило крыши и посекло фасады. В третьем повреждено остекление, также во дворе загорелась кровля гаража.

Помимо этого, в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. К устранению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.

В Черемошном в Белгородском районе из-за упавшего и взорвавшегося дрона выбиты окна и посечён фасад в частном доме.

Напомним, что 21 ноября впервые за долгое время в Белгородской области не было последствий атак ВСУ. За сутки по региону выпустили только один дрон, также насчитали три обстрела.

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