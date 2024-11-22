Шебекино вновь под обстрелом, а под Белгородом с последствиями взорвался дрон

Posted 22 ноября, 09:57
Published 22 ноября, 09:57
Modified 22 ноября, 09:59
Updated 22 ноября, 09:59
ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали беспилотником Черемошное в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Шебекино после прилёта повреждено три частных дома. В двух из них пробило крыши и посекло фасады. В третьем повреждено остекление, также во дворе загорелась кровля гаража.
Помимо этого, в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. К устранению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.
В Черемошном в Белгородском районе из-за упавшего и взорвавшегося дрона выбиты окна и посечён фасад в частном доме.
Напомним, что 21 ноября впервые за долгое время в Белгородской области не было последствий атак ВСУ. За сутки по региону выпустили только один дрон, также насчитали три обстрела.