Пострадавший при обстреле детсад в Белгороде пообещали восстановить до декабря

Posted 20 ноября, 10:07
Published 20 ноября, 10:07
Modified 20 ноября, 10:07
Updated 20 ноября, 10:07
В Белгороде всё ещё не отремонтировали детский сад № 18 «Лучик» на улице Щорса.
«Уже немало времени прошло с момента повреждения сада и, судя по всему, нам два подъезда быстрее построят на Щорса, 55а, чем откроют сад. Ребёнок всё время находится со мной на работе», — пишет в Сети одна из местных жительниц.
На обращение женщины отреагировали в управлении капитального строительства региона. Представители ведомства сообщили, что восстановительные работы планируется завершить к 1 декабря этого года.
Детсад находится рядом с домом на улице Щорса, 55а, где весной произошла трагедия. Подъезд оказался разрушен 12 мая в результате ракетной атаки. Всего погибли 17 человек, включая троих детей.
А 2 сентября под удар попало здание детского сада «Львёнок» на улице Горького.