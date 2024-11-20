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Posted 20 ноября, 10:07

Published 20 ноября, 10:07

Modified 20 ноября, 10:07

Updated 20 ноября, 10:07

Детсад на Харгоре пострадал при одном из обстрелов Белгорода

Пострадавший при обстреле детсад в Белгороде пообещали восстановить до декабря

20 ноября 2024, 10:07
Фото: bel.ru. Детсад на Харгоре пострадал при одном из обстрелов Белгорода
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Новости Белгорода
Речь идёт о «Лучике» на Харгоре. Он находится рядом с домом на улице Щорса, 55а, где весной произошла трагедия.

В Белгороде всё ещё не отремонтировали детский сад № 18 «Лучик» на улице Щорса.

«Уже немало времени прошло с момента повреждения сада и, судя по всему, нам два подъезда быстрее построят на Щорса, 55а, чем откроют сад. Ребёнок всё время находится со мной на работе», — пишет в Сети одна из местных жительниц.

На обращение женщины отреагировали в управлении капитального строительства региона. Представители ведомства сообщили, что восстановительные работы планируется завершить к 1 декабря этого года.

Детсад находится рядом с домом на улице Щорса, 55а, где весной произошла трагедия. Подъезд оказался разрушен 12 мая в результате ракетной атаки. Всего погибли 17 человек, включая троих детей.

А 2 сентября под удар попало здание детского сада «Львёнок» на улице Горького.

Есть прямые попадания: официальная информация о последствиях обстрела Белгорода
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Детсад «Лучик»#Разрушения#Атака ВСУ
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