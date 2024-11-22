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Posted 22 ноября, 15:30

Published 22 ноября, 15:30

Modified 22 ноября, 15:30

Updated 22 ноября, 15:30

В Белгороде устраняют последствия непогоды

Пока в Белгороде разбирались с последствиями шторма, экс-мэра не выпустили из СИЗО

22 ноября 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. В Белгороде устраняют последствия непогоды
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Новости Белгорода
В Белгороде вновь продлили содержание в СИЗО экс-мэру Антону Иванову. Тем временем в столице региона, как и в других районах, разбираются с последствиями непогоды. А журналисты Бел.Ру тем временем узнали подробности службы чиновников в отряде «Барс-Белгород».

Экс-мэру Белгорода продлили арест

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова оставили в СИЗО до 23 января по запросу гособвинения.

Защита утверждает, что основания для задержания больше не актуальны, так как Иванов не сможет покинуть город, а все доказательства уже изучены. Адвокат заявил, что продление срока содержания под стражей превышает разумные сроки.

Иванов попросил суд сменить меру пресечения на домашний арест. Однако этого не произошло.

Напомним, что Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, но свою вину он отрицает.

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Что чиновники делают в отряде «Барс-Белгород»?

На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что чиновники из удалённых районов направляются в отряд «Барс» для повышения готовности к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за неспокойной обстановки в регионе.

В отряде на сегодняшний день насчитывается почти тысяча человек, а количество желающих на вступление превышает лимит подразделения.

Журналисты Бел.Ру пытались выяснить, сколько сотрудников областного правительства уже вступили в отряд и какие должности они занимали. Однако в пресс-службе отметили, что не могут ответить на этот вопрос, так как эта информация известна только Минобороны РФ.

Кроме этого, в пресс-службе ответили, что на период службы в отряде трудовые договоры с правительством у чиновников приостанавливаются, но должности сохраняются за ними.

При этом в регионе пока не наблюдается дефицит чиновников из-за их вступления в «Барс-Белгород».

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Новая смерть, но не из-за обстрелов

В Ракитянском районе из-за непогоды погибла женщина. Подробности губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не раскрыл, однако известно, что трагедия произошла на трассе Ракитное — Венгеровка. Эту информацию подтвердил и глава муниципалитета Анатолий Климов.

Сильный ветер причинил много разрушений. В Белгороде в детском саду на улице Некрасова из-за непогоды с крыши сорвало шифер, который упал на автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого. А в гимназии № 5 ветер снёс строительные леса и выбил окна.

В Губкине порывы ветра разбили стекло на остановке, осколки попали на людей внутри. Также сорвало кровлю многоквартирного дома.

В Старом Осколе в районе Восточном произошло «наводнение», а в Яковлевском округе и Ракитянском районе повреждена кровля социальных объектов.

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