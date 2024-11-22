Женщина погибла из-за разбушевавшегося шторма в Белгородской области

Posted 22 ноября, 06:40
Published 22 ноября, 06:40
Modified 22 ноября, 06:42
Updated 22 ноября, 06:42
В Ракитянском районе из-за непогоды погибла женщина. Подробностей о произошедшем власти не сообщают. Известно только, что произошла трагедия на участке трассы Ракитное — Венгеровка, уточнил глава муниципалитета Анатолий Климов.
Ветер доставил много неприятностей. В Сети сообщалось, что в детском саду на улице Некрасова в Белгороде ветер сорвал шифер с крыши, а на проспекте Богдана Хмельницкого, 103 он упал на легковой автомобиль. Досталось и зданию гимназии № 5 — ветер снёс строительные леса, выпали окна.
В Губкине из-за сильного ветра лопнуло стекло остановочного комплекса. Очевидцы утверждают, что осколки посыпались на людей, которые находились внутри и ждали автобус. Также в городе сорвало кровлю многоквартирного дома, его уже укрыли плёнкой.
В районе Восточного в Старом Осколе случился потоп. Одна из машин буквально приплыла туда.
Власти сообщали, что повреждения есть на кровле социальных объектов в Яковлевском округе и Ракитянском районе.