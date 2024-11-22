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Posted 22 ноября, 06:40

Published 22 ноября, 06:40

Modified 22 ноября, 06:42

Updated 22 ноября, 06:42

Потоп в Старом Осколе

Женщина погибла из-за разбушевавшегося шторма в Белгородской области

22 ноября 2024, 06:40
Фото: «ОК! Оскол». Потоп в Старом Осколе
Сюжет
Непогода
В четверг на регион обрушились совсем не атаки ВСУ, а сильный шторм. Ветер ломал людям зонтики, а дождь заливал улицы. Без последствий не обошлось — погибла женщина. Есть повреждения в нескольких районах области. Власти рассказали, где именно.

В Ракитянском районе из-за непогоды погибла женщина. Подробностей о произошедшем власти не сообщают. Известно только, что произошла трагедия на участке трассы Ракитное — Венгеровка, уточнил глава муниципалитета Анатолий Климов.

Ветер доставил много неприятностей. В Сети сообщалось, что в детском саду на улице Некрасова в Белгороде ветер сорвал шифер с крыши, а на проспекте Богдана Хмельницкого, 103 он упал на легковой автомобиль. Досталось и зданию гимназии № 5 — ветер снёс строительные леса, выпали окна.

В Губкине из-за сильного ветра лопнуло стекло остановочного комплекса. Очевидцы утверждают, что осколки посыпались на людей, которые находились внутри и ждали автобус. Также в городе сорвало кровлю многоквартирного дома, его уже укрыли плёнкой.

В районе Восточного в Старом Осколе случился потоп. Одна из машин буквально приплыла туда.

Власти сообщали, что повреждения есть на кровле социальных объектов в Яковлевском округе и Ракитянском районе.

Гимназия № 5 в Белгороде Гимназия № 5 в Белгороде
Рассыпавшаяся остановка в ГубкинеРассыпавшаяся остановка в Губкине
Пострадавший автомобильПострадавший автомобиль
Пострадавший автомобильПострадавший автомобиль
Сорванный шифер с крыши детского садаСорванный шифер с крыши детского сада
Гимназия № 5 в Белгороде . Фото: «Go31»
Сильный шторм обрушился на Белгородскую область
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