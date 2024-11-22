Женщина погибла из-за разбушевавшегося шторма в Белгородской области

Сюжет Непогода

В четверг на регион обрушились совсем не атаки ВСУ, а сильный шторм. Ветер ломал людям зонтики, а дождь заливал улицы. Без последствий не обошлось — погибла женщина. Есть повреждения в нескольких районах области. Власти рассказали, где именно.