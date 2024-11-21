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Posted 21 ноября, 17:08

Published 21 ноября, 17:08

Modified 21 ноября, 17:08

Updated 21 ноября, 17:08

В Белгородской области в пятницу будет дождливо

Ждать ли улучшений? Какой будет погода в Белгородской области после шторма

21 ноября 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области в пятницу будет дождливо

Дождь и снег ожидаются в Белгородской области

Сюжет
Погода
Завтра, 22 ноября, в Белгородской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха не опустится ниже -2 °C, сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 22 ноября, в Белгородской области будет облачно. Ожидаются небольшие дождь и снег. Такого сильного ветра, как сегодня, уже не будет: его порывы достигнут 9-14 м/с.

В Белгородской области температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °C до +3 °C. Днём столбик термометра поднимется до +1…+6 °C.

В Белгороде в ночь на пятницу ожидается снег с дождём при -1 °C. Днём потеплеет до +3 °C, без осадков.

Отметим, что сегодня, 21 ноября, в Белгородской области наблюдается сильный шторм — порывы ветра достигают 24 м/с. Очевидцы публикуют в Сети фотографии с последствиями непогоды.

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