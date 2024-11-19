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Posted 19 ноября, 13:05

Published 19 ноября, 13:05

Modified 19 ноября, 13:05

Updated 19 ноября, 13:05

В Белгородской области ожидается сильный ветер

Будет тепло, но может сдуть: какую погоду ждать в Белгородской области в среду?

19 ноября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области ожидается сильный ветер

Сильный ветер обрушится на Белгородскую область

Сюжет
Погода
Завтра в регионе будет довольно тепло для ноября. Температура поднимется до +9 °C. Но синоптики обещают, что местами возможен сильный ветер. Прогноз передаёт белгородское управление МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 20 ноября, в Белгородской области ожидается переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с в ночное время и от 9 до 14 м/с днём. В некоторых районах не исключены порывы ветра до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 °C до +2 °C, а днём ожидается от +4 °C до +9 °C.

В Белгороде столбик термометра в тёмное время суток покажет от -1 °C до +1 °C. Днём ожидается от +6 °C до +8 °C.

МЧС предупреждает: будьте осторожны с обогревателями. Не перегружайте розетки и не пользуйтесь сломанными приборами.

Водителям тоже нужно быть осторожными. Из-за плохой погоды на дороге может быть опасно.

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