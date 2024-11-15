Погода в декабре в Белгороде: ожидать ли крепких морозов и снежной зимы?

Сюжет Новости Белгорода

Погода в декабре в Белгороде: прогноз от «Гисметео» Какой прогноз для Белгорода даёт «Яндекс. Погода»? Есть ли прогноз на декабрь для Белгорода от Гидрометцентра? А что говорят известные синоптики о погоде в декабре? А какая погода была в декабре в Белгороде в 2023 году?

На улице только ноябрь, а Белгород уже несколько раз был в снегу. Первые белые хлопья выпали ещё в начале этого месяца, а после того, как растаяли, выпали снова и закрепились. Будет ли такая же погода в декабре или стоит ожидать грязь? Собрали прогнозы синоптиков на декабрь в одном материале.