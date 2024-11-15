Погода в декабре в Белгороде: ожидать ли крепких морозов и снежной зимы?

Posted 15 ноября, 11:10
Published 15 ноября, 11:10
Modified 15 ноября, 11:12
Updated 15 ноября, 11:12
Синоптики «Гисметео» опубликовали прогноз погоды только до 15 декабря: понять, какая погода может ждать белгородцев чуть дальше этой даты, пока нельзя. Но предположить, каким будет первый месяц зимы по известным данным, — можно.
Так, судя по прогнозу, жителям, вероятно, придётся готовиться к слякоти и грязи: почти половину из 15 дней в Белгороде будет идти дождь вместе со снегом.
При этом температура воздуха не опустится ниже -1 ˚С — и то такую отметку стоит ждать только 12 декабря. Начало месяца будет тёплым: температура в +2 ˚С задержится до 5 декабря, в +1 ˚С — до 9 декабря, а затем до 12 декабря ожидается нулевая отметка.
В отличие от «Гисметео», на «Яндекс. Погоде» можно посмотреть прогноз погоды на весь декабрь. Однако оценки синоптиков ощутимо отличаются.
Так, судя по «Яндекс. Погоде», в декабре ожидается чуть меньше снежных дней — всего 13 за весь месяц. Ещё два дня ожидаются дожди — 3 и 8 декабря. Один день — 27 декабря — будет солнечным и без осадков.
Начало месяца будет тёплым, но не настолько, как предсказывает «Гисметео»: воздух прогреется до +1 ˚С, а затем столбик термометра начнёт постепенно опускаться. Но сильно холодного декабря не будет: судя по всему, в канун Нового года ожидается всего -3 ˚С. В этот же день может выпасть снег.
Подробный прогноз на декабрь Гидрометцентр России пока не публиковал. Всё дело в том, что специалисты делятся точными оценками погоды только на неделю вперёд.
Однако синоптики уже предполагали, какой погода может быть этой зимой: специалисты расписали по месяцам, к чему стоит готовиться жителям российских федеральных округов. Информация общая и не содержит конкретных прогнозов.
О погоде в декабре в России высказался научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в первый зимний месяц на севере и в центре страны ожидается тёплый декабрь, как и написали на сайтах прогнозов погоды.
Предсказать же точную погоду на Новый год он пока не в силах.
«Средняя температура декабря предсказуема, а детали погоды теоретически непредсказуемы. На современном уровне развития науки невозможно сейчас дать прогноз интенсивности аномалий температуры на зиму или на лето в конкретном регионе», — отметил Вильфанд.
В январе столбик термометра местами опустится до -25…-20 ˚С, но в целом месяц прогнозируется без сюрпризов. Отдельно по февралю специалист не высказался, но отметил, что зима будет соответствовать своим показателям.
Метеоролог Евгений Тишковец в свою очередь добавил, что только в ноябре выпало 40% осадков, а температура превысила многолетнюю норму. Зима же, по его оценкам, будет мягкой и снежной, а самый холодный сезон стоит ожидать в декабре.
В прошлом году синоптики предсказывали, что зимой 2023-2024 ожидается температура средних многолетних значений. Так, в декабре прогнозировалась температура -в районе -4 ˚С, а в январе — около -5 ˚С. При этом температура в последний месяц зимы должна была превышать норму.
По факту декабрь в 2023 году начался с мокрого снега и сильного ветра. В эту же погоду специалисты Белгорблагоустройства высаживали тюльпаны: в замёрзшую землю, покрытую снегом, помещали луковицы цветов. Такая новость поразила белгородцев, но главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова утверждала, что переживать не о чем: при соблюдении всех правил высадки цветы должны выжить.
Весь первый месяц зимы в прошлом году был тёплым — температура поднималась до +6 ˚С и не опускалась ниже -2 ˚С. Поэтому вместо крупных снежных хлопьев, в Белгороде зачастую выпадал мокрый снег вместе с дождём.