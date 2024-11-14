Белгород засыпало снегом. Долго ли продержится зимняя погода?

Posted 14 ноября, 16:01
Published 14 ноября, 16:01
Modified 14 ноября, 16:01
Updated 14 ноября, 16:01
В Белгородской области в четверг, 15 ноября, будет облачно. Ночью температура составит -4…+1 °С. Повсеместно будет идти снег. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём осадки продолжатся. Однако при этом может быть тепло — до +4 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с.
На дорогах местами ожидается гололедица.
В Белгороде завтра, по прогнозу Гидрометцентра, пройдёт снег с дождём. Осадки начнутся ночью при -1 °С и продолжатся днём при +1 °С. Снег будет идти и в ночь на субботу, 16 ноября.
Затем он вернётся только в среду, 20 ноября. Вместе с тем на следующей неделе в Белгороде возможны дожди, а температура воздуха составит до +6 °С.