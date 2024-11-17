Почти весенняя? Какую погоду обещают белгородцам на следующей неделе

Posted 17 ноября, 10:37
Published 17 ноября, 10:37
Modified 17 ноября, 10:39
Updated 17 ноября, 10:39
В понедельник в Белгороде ночью ожидается до одного градуса тепла при несильном северном ветре. Днём потеплеет до шести градусов выше нуля, осадков не ожидается.
Во вторник ночью ожидается нулевая температура, а днём — небольшое потепление на четыре градуса. При этом из-за облаков иногда может появляться солнце.
В среду — снова облачно и без осадков. Днём — до +6.
В четверг ожидается дождь, а к нему — потепления сразу до 11 градусов тепла днём, и до шести — ночью.
В пятницу всё вернётся к прохладной погоде без осадков. В субботу есть вероятность небольшого дождя.
На следующее воскресенье на сайте Гидрометцентра прогноза пока нет. Gismeteo даёт +3 градуса днём и небольшие осадки.
В других районах области погода будет похожей. В Старом Осколе, традиционно, температура иногда будет на градус ниже, а в Валуйках, наоборот, в четверг, например, ожидается до +12.