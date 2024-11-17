bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 10:37

Published 17 ноября, 10:37

Modified 17 ноября, 10:39

Updated 17 ноября, 10:39

Почти весенняя? Какую погоду обещают белгородцам на следующей неделе

Почти весенняя? Какую погоду обещают белгородцам на следующей неделе

17 ноября 2024, 10:37
Фото: 1MI.
Начнётся неделя без осадков и с довольно низкими температурами. Но к четвергу синоптики обещают дождь и 11 градусов тепла.

В понедельник в Белгороде ночью ожидается до одного градуса тепла при несильном северном ветре. Днём потеплеет до шести градусов выше нуля, осадков не ожидается.

Во вторник ночью ожидается нулевая температура, а днём — небольшое потепление на четыре градуса. При этом из-за облаков иногда может появляться солнце.

В среду — снова облачно и без осадков. Днём — до +6.

Погода в декабре в Белгороде: ожидать ли крепких морозов и снежной зимы?
Узнать подробнее

В четверг ожидается дождь, а к нему — потепления сразу до 11 градусов тепла днём, и до шести — ночью.

В пятницу всё вернётся к прохладной погоде без осадков. В субботу есть вероятность небольшого дождя.

На следующее воскресенье на сайте Гидрометцентра прогноза пока нет. Gismeteo даёт +3 градуса днём и небольшие осадки.

В других районах области погода будет похожей. В Старом Осколе, традиционно, температура иногда будет на градус ниже, а в Валуйках, наоборот, в четверг, например, ожидается до +12.

Белгород засыпало снегом. Долго ли продержится зимняя погода?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгород вновь накрыло снегом: фотоБелгородскую область накроет снегом? Синоптики предупреждают о непогодеЗима пока откладывается? В Белгородской области заметно потеплеет
#Евгений Грицков#Общество#Прогноз погоды на следующую неделю
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика