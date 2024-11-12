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Posted 12 ноября, 11:29

Published 12 ноября, 11:29

Modified 12 ноября, 11:31

Updated 12 ноября, 11:31

Осень продолжает удивлять белгородцев погодой

Ночью — мороз, а днём? Погода удивит белгородцев в среду

12 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI. Осень продолжает удивлять белгородцев погодой

Ночные заморозки усиливаются в Белгородской области

Сюжет
Погода
Погода в ноябре в Белгородской области переменчивая. Синоптики обещали, что к третьему месяцу осени значительно похолодает, но природа преподносит свои сюрпризы. В среду температура будет разниться днём и ночью, сообщает региональный МЧС прогноз Гидрометцентра.

В среду, 13 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью ветер будет слабым и переменным, а днём подует с запада со скоростью 6–11 м/с.

Ночью температура воздуха в Белгородской области составит -5…0 °С. Днём потеплеет от 0 до +5 °С.

В Белгороде в ночь на среду столбик термометра остановится на отметке 0 °С. Днём температура поднимется лишь до +3 °С.

Такая температура в Белгороде продержится до конца недели. Вместе с тем в один из следующих дней пойдёт мокрый снег. Когда именно — читайте в прогнозе.

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