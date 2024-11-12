Ночью — мороз, а днём? Погода удивит белгородцев в среду

Posted 12 ноября, 11:29
Published 12 ноября, 11:29
Modified 12 ноября, 11:31
Updated 12 ноября, 11:31
В среду, 13 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью ветер будет слабым и переменным, а днём подует с запада со скоростью 6–11 м/с.
Ночью температура воздуха в Белгородской области составит -5…0 °С. Днём потеплеет от 0 до +5 °С.
В Белгороде в ночь на среду столбик термометра остановится на отметке 0 °С. Днём температура поднимется лишь до +3 °С.
Такая температура в Белгороде продержится до конца недели. Вместе с тем в один из следующих дней пойдёт мокрый снег. Когда именно — читайте в прогнозе.