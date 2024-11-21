Сильный шторм обрушился на Белгородскую область

Для приблизительной оценки скорости ветра используют 12-балльную шкалу Бофорта. В данном случае речь идёт о 10 баллах, что соответствует сильному шторму. При такой скорости ветра наблюдаются значительные разрушения: ветер валит мелкие деревья и вырывает их с корнем, роняет рекламные щиты и срывает шифер с крыш домов.