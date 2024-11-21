Сильный шторм обрушился на Белгородскую область

Posted 21 ноября, 11:22
Published 21 ноября, 11:22
Modified 21 ноября, 11:24
Updated 21 ноября, 11:24
В Белгородской области наблюдается опасное метеорологическое погодное явление — сильный ветер. Во второй половине дня в четверг, 21 ноября, скорость ветра при порывах может достигать 25 м/с.
Для приблизительной оценки скорости ветра используют 12-балльную шкалу Бофорта. В данном случае речь идёт о 10 баллах, что соответствует сильному шторму. При такой скорости ветра наблюдаются значительные разрушения: ветер валит мелкие деревья и вырывает их с корнем, роняет рекламные щиты и срывает шифер с крыш домов.
О надвигающейся непогоде жителей Белгорода предупреждали. Синоптики прогнозировали усиление ветра и дождь в некоторых районах. Горожанам стоит быть осторожными, не оставлять детей без присмотра. Лучше укрыться в здании и подобрать соответствующую одежду. В особенной опасности находятся водители.