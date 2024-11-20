На Белгородскую область обрушится непогода: о чём предупреждают синоптики

Posted 20 ноября, 10:38
Published 20 ноября, 10:38
Modified 20 ноября, 10:38
Updated 20 ноября, 10:38
В некоторых районах Белгородской области в ночь на 21 ноября возможны кратковременные осадки в виде дождя, а в отдельных местах может пойти снег. Днём небольшой дождь местами перейдёт в умеренный.
Ветер будет дуть с юга, а к вечеру сменит направление на западное. Его скорость составит 8–13 м/с, но будет усиливаться до 15–20 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +1 °С до + 6 °С, а днём — от +7 °С до +12 °С.
В Белгороде в ночь на четверг ожидается небольшой дождь при +6 °С. Днём осадки усилятся, потеплеет до +12 °С, следует из прогноза Гидрометцентра.
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает белгородцев: из-за сильного ветра могут падать деревья, рекламные щиты, шифер с крыш домов.
Не оставляйте детей без присмотра. Лучше укрыться на время непогоды в здании. Одежду необходимо подбирать соответствующую.
Водители должны быть особенно осторожны на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.