bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 10:38

Published 20 ноября, 10:38

Modified 20 ноября, 10:38

Updated 20 ноября, 10:38

Четверг в Белгородской области будет дождливым

На Белгородскую область обрушится непогода: о чём предупреждают синоптики

20 ноября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney. Четверг в Белгородской области будет дождливым

Сильный ветер и дождь надвигаются на Белгородскую область

Сюжет
Погода
В четверг, 21 ноября, в регион придёт непогода. Синоптики обещают, что ветер местами усилится до 20 м/с, пойдёт дождь. Но температуры порадуют. Какие меры безопасности стоит предпринять, рассказали в региональном МЧС.

В некоторых районах Белгородской области в ночь на 21 ноября возможны кратковременные осадки в виде дождя, а в отдельных местах может пойти снег. Днём небольшой дождь местами перейдёт в умеренный.

Ветер будет дуть с юга, а к вечеру сменит направление на западное. Его скорость составит 8–13 м/с, но будет усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +1 °С до + 6 °С, а днём — от +7 °С до +12 °С.

В Белгороде в ночь на четверг ожидается небольшой дождь при +6 °С. Днём осадки усилятся, потеплеет до +12 °С, следует из прогноза Гидрометцентра.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает белгородцев: из-за сильного ветра могут падать деревья, рекламные щиты, шифер с крыш домов.

Не оставляйте детей без присмотра. Лучше укрыться на время непогоды в здании. Одежду необходимо подбирать соответствующую.

Водители должны быть особенно осторожны на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Будет тепло, но может сдуть: какую погоду ждать в Белгородской области в среду?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти весенняя? Какую погоду обещают белгородцам на следующей неделеПогода в декабре в Белгороде: ожидать ли крепких морозов и снежной зимы?Белгород засыпало снегом. Долго ли продержится зимняя погода?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Белгород#Осадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика