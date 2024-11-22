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Posted 22 ноября, 10:11

Published 22 ноября, 10:11

Modified 22 ноября, 10:11

Updated 22 ноября, 10:11

Антон Иванов

Уйти домой не вышло: экс-мэру Белгорода Иванову продлили содержание под стражей

22 ноября 2024, 10:11
Фото: страница Антона Иванова в соцсети. Антон Иванов

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё на два месяца

Сюжет
Новости Белгорода
Суд принял решение продлить срок заключения экс-мэра Антона Иванова в СИЗО. Тот в свою очередь просил судей изменить меру пресечения на домашний арест, пишет «Открытый Белгород».

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё на два месяца — до 23 января. Продление содержания запросила сторона гособвинения.

При этом сторона защиты отметила, что для задержания неактуальны уже три пункта оснований: экс-мэр покинуть Белгород не сможет из-за отсутствия денег и загранпаспорта, все свидетели дали показания, а все вещдоки уже изъяли и рассмотрели.

«Ясно и понятно, что эти основания в настоящее время неактуальны. Они утратили значимость. Поэтому дальнейшее содержание Иванова под стражей превышает разумные сроки», — заявил адвокат.

Иванов же просил освободить его из СИЗО и поместить под домашний арест. Однако суд всё же продлил экс-мэру содержание под стражей.

Экс-мэра Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Он же свою вину отрицает, утверждая, что обвинение надуманно.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяца
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