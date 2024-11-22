Уйти домой не вышло: экс-мэру Белгорода Иванову продлили содержание под стражей

Posted 22 ноября, 10:11
Published 22 ноября, 10:11
Modified 22 ноября, 10:11
Updated 22 ноября, 10:11
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё на два месяца — до 23 января. Продление содержания запросила сторона гособвинения.
При этом сторона защиты отметила, что для задержания неактуальны уже три пункта оснований: экс-мэр покинуть Белгород не сможет из-за отсутствия денег и загранпаспорта, все свидетели дали показания, а все вещдоки уже изъяли и рассмотрели.
«Ясно и понятно, что эти основания в настоящее время неактуальны. Они утратили значимость. Поэтому дальнейшее содержание Иванова под стражей превышает разумные сроки», — заявил адвокат.
Иванов же просил освободить его из СИЗО и поместить под домашний арест. Однако суд всё же продлил экс-мэру содержание под стражей.
Экс-мэра Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Он же свою вину отрицает, утверждая, что обвинение надуманно.