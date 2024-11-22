Уйти домой не вышло: экс-мэру Белгорода Иванову продлили содержание под стражей

При этом сторона защиты отметила, что для задержания неактуальны уже три пункта оснований: экс-мэр покинуть Белгород не сможет из-за отсутствия денег и загранпаспорта, все свидетели дали показания, а все вещдоки уже изъяли и рассмотрели.