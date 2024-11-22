Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится?

В описании указано, что расположение у дома удачное: вроде бы и тихий район, но дойти до Соборной площади можно за три минуты. Агентство продажи пишет, что рядом с домом есть всё, что нужно для жизни: остановки общественного транспорта, магазины, аптека, почта, современные детские сады и школы.