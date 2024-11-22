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Posted 22 ноября, 14:18

Published 22 ноября, 14:18

Modified 22 ноября, 14:20

Updated 22 ноября, 14:20

В Белгороде продают участок с домом Мельникова за 91 млн рублей

Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится?

22 ноября 2024, 14:18

В Белгороде продают участок с домом Мельникова за 91 млн рублей

Сюжет
Недвижимость
В центре Белгорода продается земельный участок с двумя домами и двумя гаражами площадью 9 соток «всего» за 91 млн рублей. Один из домов нежилой. Отметим, что на фотографиях в объявлении изображён дом инженера Мельникова.

В Белгороде на сервисах по продаже недвижимости появилось очень интересное объявление. В центре города продают земельный участок с домом за чуть больше 91 млн рублей.

В описании указано, что расположение у дома удачное: вроде бы и тихий район, но дойти до Соборной площади можно за три минуты. Агентство продажи пишет, что рядом с домом есть всё, что нужно для жизни: остановки общественного транспорта, магазины, аптека, почта, современные детские сады и школы.

На участке 9 соток два дома: трёхэтажный с подвалом площадью 300 кв. м., дом на 100 кв. м. в нежилом состоянии. А также есть два гаража. Данные дома можно использовать в коммерческих целях.

Отметим, что на фото в объявлении показан дом инженера Мельникова, построенный в начале XX века.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Продажа#Недвижимость#Белгород
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