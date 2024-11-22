Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится?

Posted 22 ноября, 14:18
Published 22 ноября, 14:18
Modified 22 ноября, 14:20
Updated 22 ноября, 14:20
В Белгороде на сервисах по продаже недвижимости появилось очень интересное объявление. В центре города продают земельный участок с домом за чуть больше 91 млн рублей.
В описании указано, что расположение у дома удачное: вроде бы и тихий район, но дойти до Соборной площади можно за три минуты. Агентство продажи пишет, что рядом с домом есть всё, что нужно для жизни: остановки общественного транспорта, магазины, аптека, почта, современные детские сады и школы.
На участке 9 соток два дома: трёхэтажный с подвалом площадью 300 кв. м., дом на 100 кв. м. в нежилом состоянии. А также есть два гаража. Данные дома можно использовать в коммерческих целях.
Отметим, что на фото в объявлении показан дом инженера Мельникова, построенный в начале XX века.