В Юго-Западном районе Белгорода незаконно добывали землю. Кого наказали?

Posted 22 ноября, 14:03
Published 22 ноября, 14:03
Modified 22 ноября, 14:05
Updated 22 ноября, 14:05
В региональное управление экоохотнадзора поступила жалоба от жителей Белгорода на незаконную добычу и перемещение плодородного слоя почвы в Юго-Западном районе города. Сотрудники ведомства выехали на место и обнаружили два грузовика и фронтальный погрузчик, занятые нелегальной добычей.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, по факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы в микрорайоне Юго-Западный административные материалы составили в отношении тех, кто непосредственно управлял транспортными средствами и совершил административное правонарушение.
Напомним, в текущем году зарегистрировали 134 факта незаконной добычи чернозёма. К ответственности привлекли 141 человека. Больше всего нарушений нашли в Корочанском районе, Яковлевском и Губкинском округах.