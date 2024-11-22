В Юго-Западном районе Белгорода незаконно добывали землю. Кого наказали?

В региональное управление экоохотнадзора поступила жалоба от жителей Белгорода на незаконную добычу и перемещение плодородного слоя почвы в Юго-Западном районе города. Сотрудники ведомства выехали на место и обнаружили два грузовика и фронтальный погрузчик, занятые нелегальной добычей.