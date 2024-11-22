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Posted 22 ноября, 14:03

Published 22 ноября, 14:03

Modified 22 ноября, 14:05

Updated 22 ноября, 14:05

В Юго-Западном районе Белгорода незаконно добывали землю. Кого наказали?

В Юго-Западном районе Белгорода незаконно добывали землю. Кого наказали?

22 ноября 2024, 14:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
По информации регионального экоохотнадзора в областном центре незаконно снимали плодородный слой почвы. Журналисты Бел.Ру выяснили, кого наказали.

В региональное управление экоохотнадзора поступила жалоба от жителей Белгорода на незаконную добычу и перемещение плодородного слоя почвы в Юго-Западном районе города. Сотрудники ведомства выехали на место и обнаружили два грузовика и фронтальный погрузчик, занятые нелегальной добычей.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, по факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы в микрорайоне Юго-Западный административные материалы составили в отношении тех, кто непосредственно управлял транспортными средствами и совершил административное правонарушение.

Напомним, в текущем году зарегистрировали 134 факта незаконной добычи чернозёма. К ответственности привлекли 141 человека. Больше всего нарушений нашли в Корочанском районе, Яковлевском и Губкинском округах.

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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгород#Чернозём#Экоохотнадзор#Административные нарушения#Незаконная добыча
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