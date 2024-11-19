Забудьте о пшеничной: каштановая мука — секрет здоровья и стройности!

Благодаря своей текстуре и уникальному вкусу, каштановая мука добавляет изделиям особый аромат и мягкость. Она также идеально подходит для загустевания супов и соусов, придавая им насыщенность и бархатистость. Кроме того, каштановая мука используется в качестве панировки для рыбы и мяса. В некоторых странах, например в Италии и Франции, она является основным ингредиентом в традиционных блюдах, таких как каштановые пасты и каштановые пироги, которые давно завоевали популярность среди гурманов.