Следим за фигурой осенью: лёгкий рецепт десерта из хурмы без сахара

Подготовка хурмы: Начните с того, чтобы тщательно вымыть хурму. Удалите хвостики и нарежьте плоды на кусочки. Если хурма очень мягкая, вы можете использовать вилку, чтобы раздавить её до состояния пюре.

Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините хурму, какао-порошок и корицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. При необходимости можно использовать блендер для достижения более гладкой текстуры.

Формирование десерта: Переложите полученную массу в формочки для десертов или просто в чашки. Вы можете украсить десерт сверху щепоткой корицы или немного дроблёными орехами для дополнительного вкуса и текстуры.

Охлаждение: Уберите десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он немного загустел и охладился.