Следим за фигурой осенью: лёгкий рецепт десерта из хурмы без сахара

Posted 5 ноября, 11:22
Published 5 ноября, 11:22
Modified 5 ноября, 11:24
Updated 5 ноября, 11:24
Подготовка хурмы: Начните с того, чтобы тщательно вымыть хурму. Удалите хвостики и нарежьте плоды на кусочки. Если хурма очень мягкая, вы можете использовать вилку, чтобы раздавить её до состояния пюре.
Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините хурму, какао-порошок и корицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. При необходимости можно использовать блендер для достижения более гладкой текстуры.
Формирование десерта: Переложите полученную массу в формочки для десертов или просто в чашки. Вы можете украсить десерт сверху щепоткой корицы или немного дроблёными орехами для дополнительного вкуса и текстуры.
Охлаждение: Уберите десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он немного загустел и охладился.
Подача: Подавайте десерт охлажденным. Можете сверху украсить его кусочками свежей хурмы.
В среднем на 100 граммов легкого шоколадного десерта с хурмой и корицей калорийность и содержание белков, жиров и углеводов составляют:
Источник: russianfood