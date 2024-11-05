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Posted 5 ноября, 11:22

Published 5 ноября, 11:22

Modified 5 ноября, 11:24

Updated 5 ноября, 11:24

Следим за фигурой осенью: лёгкий рецепт десерта из хурмы без сахара

Следим за фигурой осенью: лёгкий рецепт десерта из хурмы без сахара

5 ноября 2024, 11:22
Фото: Kandinsky.
Всего из трёх ингредиентов вы сможете создать нежное, низкокалорийное лакомство.

Ингредиенты:

  • 2 спелые хурмы
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 1 чайная ложка молотой корицы

Приготовление:

  1. Подготовка хурмы: Начните с того, чтобы тщательно вымыть хурму. Удалите хвостики и нарежьте плоды на кусочки. Если хурма очень мягкая, вы можете использовать вилку, чтобы раздавить её до состояния пюре.

  2. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините хурму, какао-порошок и корицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. При необходимости можно использовать блендер для достижения более гладкой текстуры.

  3. Формирование десерта: Переложите полученную массу в формочки для десертов или просто в чашки. Вы можете украсить десерт сверху щепоткой корицы или немного дроблёными орехами для дополнительного вкуса и текстуры.

  4. Охлаждение: Уберите десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он немного загустел и охладился.

  5. Подача: Подавайте десерт охлажденным. Можете сверху украсить его кусочками свежей хурмы.

В среднем на 100 граммов легкого шоколадного десерта с хурмой и корицей калорийность и содержание белков, жиров и углеводов составляют:

  • Калории: 86.83 ккал
  • Белки: 1.02 г
  • Жиры: 0.58 г
  • Углеводы: 24.43 г

Источник: russianfood

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