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Posted 19 ноября, 07:57

Published 19 ноября, 07:57

Modified 19 ноября, 08:00

Updated 19 ноября, 08:00

Укрытие в Белгороде

«В воде 10 минут стояли»: белгородцы пожаловались на затопленное укрытие у школы

19 ноября 2024, 07:57
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие в Белгороде

Белгородцы 10 минут прятались от обстрелов в затопленном укрытии

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Новости Белгорода
Затопленную модульную конструкцию женщина обнаружила возле Центра образования в Белгороде. Она приложила фото к обращению и попросила разобраться с проблемой, чтобы в холодную погоду дети не заболели.

Белгородка рассказала, что в одну из последних ракетных опасностей ей вместе с детьми пришлось прятаться в затопленном укрытии возле Центра образования № 6.

«Дети 10 минут по щиколотку в воде стояли. Вроде не долго, но если ракетная опасность будет дольше, в такую погоду можно будет серьёзно переохладиться», — рассказала о сложившейся ситуации женщина.

Ответ мэр Белгорода Валентин Демидов дал жительнице в прямом эфире. Он сообщил, что воду уже откачали, а для невозникновения дальнейших подтоплений специалисты провели необходимые работы.

Фото затопленного укрытияФото затопленного укрытия
Фото укрытия с выкаченной водой и необходимыми работами по предотвращению затопленияФото укрытия с выкаченной водой и необходимыми работами по предотвращению затопления
Фото затопленного укрытия. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Это не первый раз, когда белгородцы жалуются на состояние укрытий. До этого жителей возмущали мусор и грязь. О том, как коммунальщики следят за укрытиями, мы рассказывали здесь.

В одном укрытии читатели Бел.Ру нашли икону.

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