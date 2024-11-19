«В воде 10 минут стояли»: белгородцы пожаловались на затопленное укрытие у школы

Posted 19 ноября, 07:57
Published 19 ноября, 07:57
Modified 19 ноября, 08:00
Updated 19 ноября, 08:00
Белгородка рассказала, что в одну из последних ракетных опасностей ей вместе с детьми пришлось прятаться в затопленном укрытии возле Центра образования № 6.
«Дети 10 минут по щиколотку в воде стояли. Вроде не долго, но если ракетная опасность будет дольше, в такую погоду можно будет серьёзно переохладиться», — рассказала о сложившейся ситуации женщина.
Ответ мэр Белгорода Валентин Демидов дал жительнице в прямом эфире. Он сообщил, что воду уже откачали, а для невозникновения дальнейших подтоплений специалисты провели необходимые работы.
Это не первый раз, когда белгородцы жалуются на состояние укрытий. До этого жителей возмущали мусор и грязь. О том, как коммунальщики следят за укрытиями, мы рассказывали здесь.
В одном укрытии читатели Бел.Ру нашли икону.