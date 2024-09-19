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Posted 19 сентября, 12:28

Published 19 сентября, 12:28

Modified 19 сентября, 12:28

Updated 19 сентября, 12:28

Рабочий моет модульное укрытие

Следят, чтобы не было сюрпризов: на одного рабочего в Белгороде приходится 10 укрытий

19 сентября 2024, 12:28
Фото: Мэрия Белгорода
Рабочий моет модульное укрытие

Коммунальщики в Белгороде проверяют модульные укрытия

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Новости Белгорода
Модульные укрытия стали уже не просто способом защиты от обстрелов, а неотъемлемой частью жизни белгородцев. И они должны быть чистыми. Следить за состоянием конструкций обязаны коммунальщики. Как именно организована эта работа — рассказали в администрации.

В городе регулярно проводят уборку модульных конструкций. Ею занимаются работники коммунальных служб. Для удобства город разделили на сектора, и один рабочий в день обслуживает около десяти укрытий, расположенных на автобусных остановках и в скверах.

Коммунальщики не только убирают мусор, но и подметают внутри модулей. В случае выявления «загрязнений отходами жизнедеятельности», как выразились в администрации, укрытие промывают чистящими средствами и дезинфицируют.

Проблема загрязнённых укрытий не нова. Белгородцы часто жалуются на мусор и неприятные находки, которые они обнаруживают, когда прячутся там во время ракетной опасности. Почему люди склонны справлять малую и большую нужду в укрытиях — объяснил психолог.

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