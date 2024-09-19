Следят, чтобы не было сюрпризов: на одного рабочего в Белгороде приходится 10 укрытий

Posted 19 сентября, 12:28
Published 19 сентября, 12:28
Modified 19 сентября, 12:28
Updated 19 сентября, 12:28
В городе регулярно проводят уборку модульных конструкций. Ею занимаются работники коммунальных служб. Для удобства город разделили на сектора, и один рабочий в день обслуживает около десяти укрытий, расположенных на автобусных остановках и в скверах.
Коммунальщики не только убирают мусор, но и подметают внутри модулей. В случае выявления «загрязнений отходами жизнедеятельности», как выразились в администрации, укрытие промывают чистящими средствами и дезинфицируют.
Проблема загрязнённых укрытий не нова. Белгородцы часто жалуются на мусор и неприятные находки, которые они обнаруживают, когда прячутся там во время ракетной опасности. Почему люди склонны справлять малую и большую нужду в укрытиях — объяснил психолог.