Следят, чтобы не было сюрпризов: на одного рабочего в Белгороде приходится 10 укрытий

Проблема загрязнённых укрытий не нова. Белгородцы часто жалуются на мусор и неприятные находки, которые они обнаруживают, когда прячутся там во время ракетной опасности. Почему люди склонны справлять малую и большую нужду в укрытиях — объяснил психолог.