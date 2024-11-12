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Posted 12 ноября, 06:30

Published 12 ноября, 06:30

Modified 12 ноября, 06:32

Updated 12 ноября, 06:32

Укрытие возле образовательного учреждения в Белгороде

«Спасают жизнь детям»: в Белгородской области продолжат проводить уроки безопасности

12 ноября 2024, 06:30
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие возле образовательного учреждения в Белгороде

В образовательных учреждениях Белгородской области насчитали 560 укрытий

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Новости Белгорода
С учениками продолжают обсуждать навыки, необходимые во время неспокойной оперативной обстановки. Занятия проходят в рамках уроков безопасности, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

В белгородских образовательных учреждениях оборудовали 560 укрытий. Кроме того, для детей каждый день проводят 15-минутные занятия, посвящённые безопасности.

«На уроках безопасности формируем новые навыки и уже, к сожалению, огромное количество раз убеждались в том, что такие навыки в нашей повседневной жизни крайне необходимы. Зачастую именно они спасают жизнь нашим детям. Такую работу мы будем, конечно, продолжать и дальше», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

С начала СВО в Белгородской области установили более 10 тысяч укрытий, из которых отдельно стоящих насчитывается около 1,5 тысячи. Всего на эти нужды потратили уже 500 миллионов рублей.

Полмиллиарда рублей потратили на укрытия с начала СВО в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Образовательные учреждения#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытия
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