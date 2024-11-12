«Спасают жизнь детям»: в Белгородской области продолжат проводить уроки безопасности

Posted 12 ноября, 06:30
Published 12 ноября, 06:30
Modified 12 ноября, 06:32
Updated 12 ноября, 06:32
В белгородских образовательных учреждениях оборудовали 560 укрытий. Кроме того, для детей каждый день проводят 15-минутные занятия, посвящённые безопасности.
«На уроках безопасности формируем новые навыки и уже, к сожалению, огромное количество раз убеждались в том, что такие навыки в нашей повседневной жизни крайне необходимы. Зачастую именно они спасают жизнь нашим детям. Такую работу мы будем, конечно, продолжать и дальше», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
С начала СВО в Белгородской области установили более 10 тысяч укрытий, из которых отдельно стоящих насчитывается около 1,5 тысячи. Всего на эти нужды потратили уже 500 миллионов рублей.