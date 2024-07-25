«Демидова найдите мне»: белгородка пожаловалась, что в укрытиях «везде нагажено»

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
На вечерней трансляции «10 вопросов губернатору» белгородка пожаловать на ситуацию, которая сложилась вокруг укрытия на улице Макаренко недалеко от школы №11. Она рассказала, что вход в него уже не первый день заблокирован поваленным деревом, которое «все видят, но никто не убирает». Также она упомянула, что укрытие завалено мусором.
«Понимаю, что люди свиньи, но, раз такая ситуация, кто-то ведь должен там убираться. Куда ни зайди, везде нагажено», — пишет она.
Вячеслав Гладков ответил, что ситуация очень правильно отражена, однако поставить «по дворнику» у всех укрытий невозможно.
«Да, туда будут заходить не очень хорошие люди и делать совсем плохие вещи. Это позорище, без обид. Если их [укрытия] сделали для того, чтобы нас защитить, давайте будем давать честную оценку людям, которые, извините, там гадят», — подытожил глава Белгородской области.
Вячеслав Гладков попытался дозвониться мэру Белгорода, чтобы дать указания, но не смог, однако решил исправить ситуацию звонком по стационарному телефону:
«Демидова найдите мне», — поставил задачу губернатор.
В итоге Валентина Демидова нашли и поручили разрешить ситуацию с тем, что в укрытиях Белгорода «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белблагоустройства там не убирают».
Жители Белгорода неоднократно заявляли о мусоре и грязи внутри модульных укрытий. Кроме того, жаловались на травмпоосность одного из них, где вход проложен пеньками. Также частая проблема с нехваткой защитных сооружений появилась на пляже «Берега».