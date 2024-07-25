«Демидова найдите мне»: белгородка пожаловалась, что в укрытиях «везде нагажено»

На вечерней трансляции «10 вопросов губернатору» белгородка пожаловать на ситуацию, которая сложилась вокруг укрытия на улице Макаренко недалеко от школы №11. Она рассказала, что вход в него уже не первый день заблокирован поваленным деревом, которое «все видят, но никто не убирает». Также она упомянула, что укрытие завалено мусором.