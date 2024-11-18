Стало известно, кто займёт кресло министра экономразвития Белгородской области

Posted 18 ноября, 06:26
Published 18 ноября, 06:26
Modified 18 ноября, 06:28
Updated 18 ноября, 06:28
На оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новой кадровой перестановке в администрации. Максима Гусева назначили министром экономического развития и промышленности. Ранее Гусев временно исполнял обязанности на этой должности.
Губернатор отметил, что сейчас главная задача министерства — это развитие свободной экономической зоны в Белгородской области. На данный момент на вступление в СЭЗ подали заявление пять предприятий Шебекинского округа. В СЭЗ будут включать земельные участки, на которых организации ведут свою деятельность. Эта мера может помочь бизнесам с последствиями из-за сложной оперативной обстановки.
Кроме того, стало известно, что на конец октября соответствующие заявления были готовы подать 53 общества, а заинтересованы в этом 119. В ноябре документы хотели подать 16 предприятий, из которых 14 находятся в Белгороде.