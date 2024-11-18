Стало известно, кто займёт кресло министра экономразвития Белгородской области

Губернатор отметил, что сейчас главная задача министерства — это развитие свободной экономической зоны в Белгородской области. На данный момент на вступление в СЭЗ подали заявление пять предприятий Шебекинского округа. В СЭЗ будут включать земельные участки, на которых организации ведут свою деятельность. Эта мера может помочь бизнесам с последствиями из-за сложной оперативной обстановки.