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Posted 18 ноября, 06:26

Published 18 ноября, 06:26

Modified 18 ноября, 06:28

Updated 18 ноября, 06:28

Новый министр экономразвития Белгородской области.

Стало известно, кто займёт кресло министра экономразвития Белгородской области

18 ноября 2024, 06:26
Фото: Страница Максима Гусева «ВКонтакте». Новый министр экономразвития Белгородской области.

Максим Гусев назначен министром экономразвития Белгородской области

Сюжет
Кадровые перестановки
Вячеслав Гладков сообщил о том, кого назначат на место министра экономического развития Белгородской области. Теперь Максим Гусев, ранее врио министра, получит новый статус.

На оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новой кадровой перестановке в администрации. Максима Гусева назначили министром экономического развития и промышленности. Ранее Гусев временно исполнял обязанности на этой должности.

Губернатор отметил, что сейчас главная задача министерства — это развитие свободной экономической зоны в Белгородской области. На данный момент на вступление в СЭЗ подали заявление пять предприятий Шебекинского округа. В СЭЗ будут включать земельные участки, на которых организации ведут свою деятельность. Эта мера может помочь бизнесам с последствиями из-за сложной оперативной обстановки.

Кроме того, стало известно, что на конец октября соответствующие заявления были готовы подать 53 общества, а заинтересованы в этом 119. В ноябре документы хотели подать 16 предприятий, из которых 14 находятся в Белгороде.

Гладков: 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Кадровые перестановки#Экономическое развитие#Белгород#Вячеслав Гладков#Максим Гусев
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