Почти 400 человек за 10 месяцев пострадали при обстрелах Белгорода: карта прилётов

Posted 14 ноября, 08:00
Published 14 ноября, 08:00
Modified 14 ноября, 08:00
Updated 14 ноября, 08:00
Редакция Бел.Ру подготовила новый спецпроект — «Карта обстрелов Белгорода 2024 года». Мы собрали и проанализировали данные об обстрелах с 29 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года. Обстрелы 29-30-го числа стали отправной точкой для Белгорода. После этих атак областную столицу стали регулярно обстреливать.
Минимум 59 дней и 73 атаки пережил Белгород за десять месяцев. Из-за них и атак дронов ранено минимум 398 человек, по подсчётам журналистов Бел.Ру.
Чтобы это подсчитать, мы собрали сводки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Места установили по фото, если это было возможно. Получилась достаточно подробная карта обстрелов Белгорода за 2024 год. В то же время не было целью отобразить на ней абсолютно все прилёты — и таких данных в открытом доступе нет, и работать с перенасыщенной картой было бы неудобно.