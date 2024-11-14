Почти 400 человек за 10 месяцев пострадали при обстрелах Белгорода: карта прилётов

Чтобы это подсчитать, мы собрали сводки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Места установили по фото, если это было возможно. Получилась достаточно подробная карта обстрелов Белгорода за 2024 год. В то же время не было целью отобразить на ней абсолютно все прилёты — и таких данных в открытом доступе нет, и работать с перенасыщенной картой было бы неудобно.