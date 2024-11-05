Восстановили быстро, но с браком? Белгородского подрядчика отчитал губернатор

Posted 5 ноября, 11:42
Published 5 ноября, 11:42
Modified 5 ноября, 11:44
Updated 5 ноября, 11:44
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в посёлке Октябрьский Белгородского района и проверил несколько улиц, где в настоящее время идут восстановительные работы.
По его словам, некоторые дома после обстрелов ВСУ отремонтировали хорошо, однако на части домовладений наблюдаются недоработки. Их восстановлением занимался подрядчик из Губкинского округа.
«На улице Матросова подрядная организация из Губкинского округа, которая занималась восстановлением дома, работу выполнила плохо. Есть брак, который строителям нужно исправить в ближайшее время», — сообщил глава региона.
Также губернатор посетил местный продуктовый магазин: владельцу помогут оклеить окна бронеплёнкой, укрепить мешками с песком и поставить на входе бетонные блоки. На автомобиль же, который завозит в посёлок продукты, установят систему РЭБ.