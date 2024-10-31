Заработок на чужом горе: белгородцев просят заплатить за быстрое восстановление жилья

Posted 31 октября, 13:53
Published 31 октября, 13:53
Modified 31 октября, 13:55
Updated 31 октября, 13:55
Жителям Белгородской области стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками регионального минсоцтруда. Те сообщали им, что могут ускорить процесс восстановления их пострадавшего при обстреле жилья, если те переведут им символическую сумму.
Однако на деле белгородцев обзванивают мошенники, которые, получив необходимую сумму, обрывают связь со своими жертвами. С таким заявлением выступила глава министерства Елена Батанова.
«Сейчас мошенники пытаются заработать на чужом горе. Не поддавайтесь на провокации, обращайтесь только к официальным ресурсам, в органы социальной защиты населения по месту жительства или в министерство социальной защиты населения и труда области», — рассказала чиновница.
Кроме этого, минсоцтруд занимается не восстановлением жилья, а переводом выплат пострадавших, поэтому повлиять на ускорение процесса ремонтных работ никак не может. По поводу выплат с белгородцами всегда связываются представители местной администрации.