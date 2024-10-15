Эксперты: 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

По данным исследования, у 71% участников исследования подключен один (49%) или несколько сервисов (22%) определителя номера или спам-защиты на своем телефоне. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как его подключить.