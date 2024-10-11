Пенсия придёт: как перевести выплаты из «Открытия» в ВТБ

Posted 11 октября, 10:44
Published 11 октября, 10:44
Modified 11 октября, 14:31
Updated 11 октября, 14:31
Объединение банков «Открытие» и ВТБ началось в 2023 году с создания общей сети банкоматов. В январе 2024 года клиенты «Открытия» получили доступ к кредитам, вкладам и картам ВТБ. В июне начался массовый переход розничных клиентов, более двух миллионов из которых уже обслуживаются в ВТБ. Ниже мы ответили на самые частые вопросы клиентов «Открытия» об изменениях в выплате пенсии.
Процесс миграции клиентов из «Открытия» в ВТБ находится на завершающем этапе, поэтому надо оперативно выбрать новые реквизиты для получения пенсий и социальных выплат. 30 сентября 2024 года у банка «Открытие» завершился комплексный договор с Социальным Фондом России (СФР), а с 1 января 2025 года обновятся реквизиты банка «Открытие». Чтобы и дальше получать пенсии и социальные выплаты на карту, нужно изменить способ их перевода. В противном случае, СФР начнёт выплачивать пенсии через «Почту России». Если вы переведете свои счета из «Открытия» в ВТБ, сможете получать пенсию и другие выплаты на действующую карту банка «Открытие» или новую карту ВТБ, а также воспользоваться дополнительными преимуществами от банка.
Чтобы перевести свою пенсию в ВТБ, можно воспользоваться одним из способов:
— подать заявление в офисе банка «Открытие» или ВТБ.
— заказать карту и вызвать курьера на дом через официальный сайт ВТБ, мобильное приложение или по телефону 1000.
— если есть дебетовая карта ВТБ, можно самостоятельно подать заявление через ВТБ Онлайн, портал Госуслуги, а также обратиться в МФЦ или отделение Социального фонда России, предоставив туда реквизиты счёта ВТБ Мир.
Для перевода социальных выплат:
— можно самостоятельно оформить перевод пенсии через ВТБ Онлайн или на портале Госуслуги, если выплата осуществляется в онлайн-формате.
— можно обратиться в отделение СФР, МФЦ или к работодателю для перевода социальных выплат, указав реквизиты счёта ВТБ Мир.
Если вы получаете пенсию или соцвыплату на карту «Открытия», можно воспользоваться специальным сервисом удалённого перехода: клиенты «Открытия» получают уведомление в мобильном приложении и интернет-банке, нажимают на баннер «Переходите в ВТБ», после чего подписывают необходимые документы в электронном виде. Всего через несколько кликов процесс завершается, и действующие счета, вклады и карты переводятся в ВТБ. При этом никаких комиссий не взимается, а условия по всем продуктам остаются прежними. Пластиковая карта «Открытия» останется у клиента и будет действовать до 2029 года, изменится только счёт, к которому она будет привязана.
Также вы можете открыть новую карту в ВТБ в отделении или через курьера. Мы можем доставить вам банковскую карту на дом, а наш специалист окажет помощь в оформлении перевода пенсии и предоставит новые реквизиты для социальных выплат.
Вы будете, как и раньше, получать пенсию на карту, за ней не нужно будет идти на Почту или в отделение банка. Кроме этого, при переходе в ВТБ откроются специальные предложения, включая повышенные процентные ставки на депозиты, бесплатное страхование от мошенничества, а также бонусы: при переводе пенсии можно получить 2000 рублей, а при переводе детских пособий — 3000 рублей.
Клиенты ВТБ могут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков по всей стране. Кроме того, при переводе пенсий в ВТБ близкие смогут получить дополнительные преимущества: скидки на кредиты, повышенные проценты по вкладам и накопительным счетам, а также увеличенный кешбэк на покупки в рублях. Если вы получаете детские федеральные выплаты на карту ВТБ, все дети в семье будут застрахованы от критических заболеваний на сумму до 37,5 млн рублей. Страховка также включает онлайн-консультации с врачами, что очень удобно, если нет возможности посетить специалиста или требуется второе мнение.
Ваша пенсия, если вы не переведете ее в ВТБ, будет приходить в ближайшее отделение Почты России по месту регистрации. При поступлении денег сотрудники сообщат вам об этом. Обратите внимание, что график выплат через отделения Почты России отличается от привычного — деньги приходят с 3 по 25 число каждого месяца.
Вам следует перевести свою пенсию и/или социальные выплаты в банк ВТБ. В этом случае следующая выплата будет зачислена на вашу карту, а средства, которые уже находятся в отделении Почты, будут переведены на вашу карту ВТБ в течение полугода.
Если вы находитесь в другом регионе, вы можете обратиться в ближайший офис банка «Открытие» или ВТБ, либо воспользоваться услугой удалённого перехода в ВТБ. Это позволит дистанционно оформить перевод пенсии и социальных выплат. Средства будут поступать на пластиковую карту «Открытия», так как после перехода она будет связана с новым счётом в ВТБ.
Банк «Открытие» информировал своих клиентов через разные каналы, включая телефонные звонки, смс и пуш-уведомления, баннеры в личном кабинете, а также через письма Почты России. Дополнительные сведения вы можете получить как в банке «Открытие», так и в ВТБ. Также информацию о получении пенсий и других социальных выплат можно уточнить в Социальном фонде России.
Если у вас возникли вопросы по процессу перехода или оформлению пенсий и социальных выплат, вы можете обратиться в контакт-центр ВТБ по номеру 1000, специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах.
Напомним, подробности о том, как проходит интеграция, что изменится для клиентов «Открытия» после слияния с ВТБ — в нашем материале.
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