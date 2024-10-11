Пенсия придёт: как перевести выплаты из «Открытия» в ВТБ

Объединение банков «Открытие» и ВТБ началось в 2023 году с создания общей сети банкоматов. В январе 2024 года клиенты «Открытия» получили доступ к кредитам, вкладам и картам ВТБ. В июне начался массовый переход розничных клиентов, более двух миллионов из которых уже обслуживаются в ВТБ. Ниже мы ответили на самые частые вопросы клиентов «Открытия» об изменениях в выплате пенсии.

Буду ли я получать пенсию и социальные пособия на карту и счёт в банке «Открытие» после его объединения с ВТБ?

Процесс миграции клиентов из «Открытия» в ВТБ находится на завершающем этапе, поэтому надо оперативно выбрать новые реквизиты для получения пенсий и социальных выплат. 30 сентября 2024 года у банка «Открытие» завершился комплексный договор с Социальным Фондом России (СФР), а с 1 января 2025 года обновятся реквизиты банка «Открытие». Чтобы и дальше получать пенсии и социальные выплаты на карту, нужно изменить способ их перевода. В противном случае, СФР начнёт выплачивать пенсии через «Почту России». Если вы переведете свои счета из «Открытия» в ВТБ, сможете получать пенсию и другие выплаты на действующую карту банка «Открытие» или новую карту ВТБ, а также воспользоваться дополнительными преимуществами от банка.

Как перевести пенсию из «Открытия» в ВТБ?

Чтобы перевести свою пенсию в ВТБ, можно воспользоваться одним из способов:

— подать заявление в офисе банка «Открытие» или ВТБ. — заказать карту и вызвать курьера на дом через официальный сайт ВТБ, мобильное приложение или по телефону 1000. — если есть дебетовая карта ВТБ, можно самостоятельно подать заявление через ВТБ Онлайн, портал Госуслуги, а также обратиться в МФЦ или отделение Социального фонда России, предоставив туда реквизиты счёта ВТБ Мир.

Для перевода социальных выплат:

— можно самостоятельно оформить перевод пенсии через ВТБ Онлайн или на портале Госуслуги, если выплата осуществляется в онлайн-формате.

— можно обратиться в отделение СФР, МФЦ или к работодателю для перевода социальных выплат, указав реквизиты счёта ВТБ Мир.

Как перевести пенсию или соцвыплату самостоятельно через приложение или сайт банка?

Если вы получаете пенсию или соцвыплату на карту «Открытия», можно воспользоваться специальным сервисом удалённого перехода: клиенты «Открытия» получают уведомление в мобильном приложении и интернет-банке, нажимают на баннер «Переходите в ВТБ», после чего подписывают необходимые документы в электронном виде. Всего через несколько кликов процесс завершается, и действующие счета, вклады и карты переводятся в ВТБ. При этом никаких комиссий не взимается, а условия по всем продуктам остаются прежними. Пластиковая карта «Открытия» останется у клиента и будет действовать до 2029 года, изменится только счёт, к которому она будет привязана.

Также вы можете открыть новую карту в ВТБ в отделении или через курьера. Мы можем доставить вам банковскую карту на дом, а наш специалист окажет помощь в оформлении перевода пенсии и предоставит новые реквизиты для социальных выплат.

Что мне даст перевод пенсии в ВТБ?

Вы будете, как и раньше, получать пенсию на карту, за ней не нужно будет идти на Почту или в отделение банка. Кроме этого, при переходе в ВТБ откроются специальные предложения, включая повышенные процентные ставки на депозиты, бесплатное страхование от мошенничества, а также бонусы: при переводе пенсии можно получить 2000 рублей, а при переводе детских пособий — 3000 рублей.

Клиенты ВТБ могут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков по всей стране. Кроме того, при переводе пенсий в ВТБ близкие смогут получить дополнительные преимущества: скидки на кредиты, повышенные проценты по вкладам и накопительным счетам, а также увеличенный кешбэк на покупки в рублях. Если вы получаете детские федеральные выплаты на карту ВТБ, все дети в семье будут застрахованы от критических заболеваний на сумму до 37,5 млн рублей. Страховка также включает онлайн-консультации с врачами, что очень удобно, если нет возможности посетить специалиста или требуется второе мнение.

Если я не успею перевести счета, как я узнаю, когда мне придет выплата на Почту России? В какое отделение Почты России поступят мои выплаты?

Ваша пенсия, если вы не переведете ее в ВТБ, будет приходить в ближайшее отделение Почты России по месту регистрации. При поступлении денег сотрудники сообщат вам об этом. Обратите внимание, что график выплат через отделения Почты России отличается от привычного — деньги приходят с 3 по 25 число каждого месяца.

Как мне получить пенсию, если я живу в другом регионе и не имею возможности прийти в отделение Почты России по месту регистрации?

Вам следует перевести свою пенсию и/или социальные выплаты в банк ВТБ. В этом случае следующая выплата будет зачислена на вашу карту, а средства, которые уже находятся в отделении Почты, будут переведены на вашу карту ВТБ в течение полугода.

Если вы находитесь в другом регионе, вы можете обратиться в ближайший офис банка «Открытие» или ВТБ, либо воспользоваться услугой удалённого перехода в ВТБ. Это позволит дистанционно оформить перевод пенсии и социальных выплат. Средства будут поступать на пластиковую карту «Открытия», так как после перехода она будет связана с новым счётом в ВТБ.

Где я могу узнать больше о переводе средств из «Открытия» в ВТБ?

Банк «Открытие» информировал своих клиентов через разные каналы, включая телефонные звонки, смс и пуш-уведомления, баннеры в личном кабинете, а также через письма Почты России. Дополнительные сведения вы можете получить как в банке «Открытие», так и в ВТБ. Также информацию о получении пенсий и других социальных выплат можно уточнить в Социальном фонде России.

Если у вас возникли вопросы по процессу перехода или оформлению пенсий и социальных выплат, вы можете обратиться в контакт-центр ВТБ по номеру 1000, специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах.

Напомним, подробности о том, как проходит интеграция, что изменится для клиентов «Открытия» после слияния с ВТБ — в нашем материале.