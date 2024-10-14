«Флюорографию когда проходили?» Новая мошенническая схема против белгородцев

Posted 14 октября, 17:12
Published 14 октября, 17:12
Modified 14 октября, 17:12
Updated 14 октября, 17:12
Новый способ обмана придумали мошенники. Они звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками несуществующей единой медицинской службы.
Схема такая: аферисты спрашивают человека, как давно он проходил флюорографию. Если пациент делал процедуру после 2022 года, то они заявляют, что в их рабочей базе нет свежих данных, только двухгодичные, а значит, произошла какая-то системная шибка.
Чтобы её исправить, обманутый гражданин должен продиктовать номер СНИЛС или код из СМС, что даёт мошенникам доступ к аккаунту пользователя на портале «Госуслуги», а следовательно, и ко всей личной информации: паспорту, номерам банковских счетов, списку кредитов и сведениям об имуществе.
Этот способ особенно опасен для пожилых людей, так как обманщики легитимизируют себя громким названием якобы медицинской организации. Специалисты по кибербезопасности напоминают, что нельзя сообщать кому-либо свои личные данные, а также коды из СМС и push-уведомлений.