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Posted 14 октября, 17:12

Published 14 октября, 17:12

Modified 14 октября, 17:12

Updated 14 октября, 17:12

Жертвам предлагают раскрыть личные данные, чтобы исправить «системную ошибку»

«Флюорографию когда проходили?» Новая мошенническая схема против белгородцев

14 октября 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
Жертвам предлагают раскрыть личные данные, чтобы исправить «системную ошибку»

Мошенники из якобы единой медицинской службы обманывают белгородцев

Сюжет
Мошенничество
Злоумышленники нашли очередной способ получить доступ к вашим «Госуслугам». Они звонят потенциальным жертвам и представляются работниками несуществующей единой медицинской службы, рассказали в детской областной больнице Белгорода. Что нужно знать и как не попасться?

Новый способ обмана придумали мошенники. Они звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками несуществующей единой медицинской службы.

Схема такая: аферисты спрашивают человека, как давно он проходил флюорографию. Если пациент делал процедуру после 2022 года, то они заявляют, что в их рабочей базе нет свежих данных, только двухгодичные, а значит, произошла какая-то системная шибка.

Чтобы её исправить, обманутый гражданин должен продиктовать номер СНИЛС или код из СМС, что даёт мошенникам доступ к аккаунту пользователя на портале «Госуслуги», а следовательно, и ко всей личной информации: паспорту, номерам банковских счетов, списку кредитов и сведениям об имуществе.

Этот способ особенно опасен для пожилых людей, так как обманщики легитимизируют себя громким названием якобы медицинской организации. Специалисты по кибербезопасности напоминают, что нельзя сообщать кому-либо свои личные данные, а также коды из СМС и push-уведомлений.

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