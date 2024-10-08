«Осознавала, но доверилась»: белгородка потеряла 4,6 миллиона рублей на «инвестициях»

Posted 8 октября, 13:17
Published 8 октября, 13:17
Modified 8 октября, 13:17
Updated 8 октября, 13:17
Жительница Белгорода рассказала, что увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях и решила попробовать такой способ дохода. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету и оставила свой номер телефона, по которому чуть позже ей позвонил «менеджер инвестиционной компании».
Мужчина отметил, что белгородка является его «бенефициаром», и предложил сотрудничество для получения прибыли. Для начала требовалось внести небольшую сумму — 2 тысячи рублей, которую затем предлагалось увеличить.
Спустя множественные вложения белгородка хотела снять заработанные деньги, но не смогла: потребовались другие «бенефициары». Для этого женщина привлекла своих друзей и родственников: те оформили кредиты и выдали жертве мошенников деньги.
Женщина осознавала, что могла стать жертвой афериста, но доверилась «менеджеру», который грамотно выстроил свою мошенническую схему.
«Осознавала, но он так всё рассказывал… Я ему сразу сказала, что у меня денег нет, что я недавно кредит взяла, а он кидает на мой счёт 70 тысяч по 5 тысяч рублей. Я и подумала, что человек действительно помочь хочет. Мы начали работать, но с каждым разом всё хуже и хуже становилось. Он просто втёрся в доверие», — отметила белгородка.
Всего девушка потеряла 4 млн 649 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, однако личности виновных пока не известны.