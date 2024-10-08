«Осознавала, но доверилась»: белгородка потеряла 4,6 миллиона рублей на «инвестициях»

Жительница Белгорода рассказала, что увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях и решила попробовать такой способ дохода. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету и оставила свой номер телефона, по которому чуть позже ей позвонил «менеджер инвестиционной компании».