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Posted 8 октября, 13:17

Published 8 октября, 13:17

Modified 8 октября, 13:17

Updated 8 октября, 13:17

Белгородцы продолжают попадать на удочки мошенников

«Осознавала, но доверилась»: белгородка потеряла 4,6 миллиона рублей на «инвестициях»

8 октября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают попадать на удочки мошенников

Мошенник обманул белгородку почти на 5 миллионов рублей

Сюжет
Мошенничество
Очередная жительница региона стала жертвой мошенника. Женщина из Белгорода хотела заработать деньги на инвестициях, но вместо этого потеряла почти 5 млн рублей, сообщили в региональном УМВД. Подробности она рассказала полицейским.

Жительница Белгорода рассказала, что увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях и решила попробовать такой способ дохода. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету и оставила свой номер телефона, по которому чуть позже ей позвонил «менеджер инвестиционной компании».

Мужчина отметил, что белгородка является его «бенефициаром», и предложил сотрудничество для получения прибыли. Для начала требовалось внести небольшую сумму — 2 тысячи рублей, которую затем предлагалось увеличить.

Спустя множественные вложения белгородка хотела снять заработанные деньги, но не смогла: потребовались другие «бенефициары». Для этого женщина привлекла своих друзей и родственников: те оформили кредиты и выдали жертве мошенников деньги.

Женщина осознавала, что могла стать жертвой афериста, но доверилась «менеджеру», который грамотно выстроил свою мошенническую схему.

«Осознавала, но он так всё рассказывал… Я ему сразу сказала, что у меня денег нет, что я недавно кредит взяла, а он кидает на мой счёт 70 тысяч по 5 тысяч рублей. Я и подумала, что человек действительно помочь хочет. Мы начали работать, но с каждым разом всё хуже и хуже становилось. Он просто втёрся в доверие», — отметила белгородка.

Всего девушка потеряла 4 млн 649 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, однако личности виновных пока не известны.

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