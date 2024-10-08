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Posted 8 октября, 14:07

Published 8 октября, 14:07

Modified 8 октября, 14:08

Updated 8 октября, 14:08

В ФОМС предупредили россиян о предлагающих поменять полис мошенниках

В ФОМС предупредили россиян о предлагающих поменять полис мошенниках

8 октября 2024, 14:07
Фото: 1MI
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обращается к гражданам РФ, напоминая им, что полисы ОМС являются бессрочными, они не требуют никакого обмена или продления.

Если россиянину позвонили и предложили выдать новый документ, ему важно оповестить о таком звонке страховую организацию или территориальный фонд.

Как пишет tass.ru, ранее уже появлялись новости, что застрахованные россияне получают звонки с предложением поменять их полис ОМС на новый с QR-кодом.

Представители фонда напоминают, что подобные мошеннические инциденты по-прежнему остаются распространенными, а схемы обмана постепенно усложняются.

В ФОМС предупреждают, что, если в ходе поступившего звонка неизвестные предлагают заполнить анкету с личными сведениями, важно не сообщать никакой информации о себе, не устанавливать неизвестные приложения, не переходить по ссылкам.

В фонде напоминают, что если такое происшествие все же произошло, нужно оперативно связаться со страховой медицинской организацией или обратиться в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС. Важно учитывать, что сотрудники страховых медорганизаций не имеют полномочий присылать СМС с цифровыми кодами, запрашивать личные сведения у застрахованного лица и просить перевести средства на какой-либо счет.

#Общество
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