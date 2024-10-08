В ФОМС предупредили россиян о предлагающих поменять полис мошенниках

В фонде напоминают, что если такое происшествие все же произошло, нужно оперативно связаться со страховой медицинской организацией или обратиться в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС. Важно учитывать, что сотрудники страховых медорганизаций не имеют полномочий присылать СМС с цифровыми кодами, запрашивать личные сведения у застрахованного лица и просить перевести средства на какой-либо счет.