В ФОМС предупредили россиян о предлагающих поменять полис мошенниках

Posted 8 октября, 14:07
Published 8 октября, 14:07
Modified 8 октября, 14:08
Updated 8 октября, 14:08
Если россиянину позвонили и предложили выдать новый документ, ему важно оповестить о таком звонке страховую организацию или территориальный фонд.
Как пишет tass.ru, ранее уже появлялись новости, что застрахованные россияне получают звонки с предложением поменять их полис ОМС на новый с QR-кодом.
Представители фонда напоминают, что подобные мошеннические инциденты по-прежнему остаются распространенными, а схемы обмана постепенно усложняются.
В ФОМС предупреждают, что, если в ходе поступившего звонка неизвестные предлагают заполнить анкету с личными сведениями, важно не сообщать никакой информации о себе, не устанавливать неизвестные приложения, не переходить по ссылкам.
В фонде напоминают, что если такое происшествие все же произошло, нужно оперативно связаться со страховой медицинской организацией или обратиться в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС. Важно учитывать, что сотрудники страховых медорганизаций не имеют полномочий присылать СМС с цифровыми кодами, запрашивать личные сведения у застрахованного лица и просить перевести средства на какой-либо счет.